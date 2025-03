Starke Frauen aus RLP in Kultur, Politik, Sport, Wissenschaft und Gesellschaft

Zum Weltfrauentag blicken wir auf eine Auswahl von beeindruckenden Frauen aus Rheinland-Pfalz. Sie leisten oder haben in ihren Bereichen Herausragendes geleistet.

Özlem Türeci

Als das Biotechnologieunternehmen BioNTech 2008 in Mainz gegründet wurde, kannten wohl nur Fachleute den Namen von Özlem Türeci. Inzwischen ist die 58-Jährige eine Art Wissenschafts-Star, nachdem es ihrer Firma gelang, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Türeci ist zwar nicht in Mainz geboren, sagt aber über sich selbst und ihren Mann: "Wir können als Meenzer gelten. Denn wenn man von seinem Zuhause den Dom sieht, dann ist man Meenzer, egal ob man hier geboren wurde oder nicht."

Hildegard von Bingen

Wenn es um bedeutende Frauen aus Rheinland-Pfalz geht, kommt man an Hildegard von Bingen nicht vorbei. Sie wurde wohl in Bermersheim (Kreis Alzey-Worms) geboren. Die Gelehrte beeinflusste im 12. Jahrhundert nicht nur die Kirche, sondern auch Politik, Medizin und sogar die Musik. Nach ihrem Tod wurde Hildegard von Bingen von der katholischen Kirche nicht nur heiliggesprochen, seit 2016 ist auch ein Mondkrater nach ihr benannt.

Lea Ackermann

Der Kampf für mehr Frauenrechte war das Lebenswerk von Ordensschwester Lea Ackermann. Mehr als 30 Jahre lang setzte sie sich für Frauen ein, befreite Hunderte aus der Zwangsprostitution. 1985 gründete sie in Boppard den Verein SOLWODI in Deutschland. Die Abkürzung steht für "Solidarity with Women in Distress". Ackermann lebte zuletzt in einem Seniorenzentrum in Trier und starb im Oktober 2023 im Alter von 86 Jahren.

Wie viele Frauen leben in Rheinland-Pfalz? Rund 2,11 Millionen Frauen lebten laut Statistischem Landesamt am Jahresende 2023 in Rheinland-Pfalz. Der Anteil von Frauen an der rheinland-pfälzischen Bevölkerung liege damit bei etwas mehr als der Hälfte (50,5 Prozent).

Helene Fischer

Kaum jemand aus Deutschland dürfte ihr bekanntes Lied "Atemlos durch die Nacht" nicht kennen. Die erfolgreiche Schlagersängerin Helene Fischer ist im rheinland-pfälzischen Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) aufgewachsen. Geboren wurde sie unter dem bürgerlichen Namen Jelena Petrowna Fischer 1984 in Krasnojarsk in Sibirien. Mit vier Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie machte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main und legte dann eine steile musikalische Karriere hin. Die 40-Jährige steht inzwischen schon seit vielen Jahren auf der Bühne und begeistert mit spektakulären Shows.

Joy Fleming

Untrennbar mit der Stadt Mannheim verbunden, aber doch in der Pfalz geboren. Als Erna Raad kam Sängerin Joy Fleming 1944 in Rockenhausen zur Welt. In Mannheim gilt sie als Ikone. Ihr ESC-Song "Ein Lied kann eine Brücke sein" wurde zum deutschen Kulturgut und inzwischen trägt mit dem "Joy-Fleming-Ring" sogar eine Straße in Mannheim ihren Namen. Sie ist 2017 im Alter von 72 Jahren gestorben.

Stefanie Giesinger

Stefanie Giesinger ist 28 Jahre alt und wurde in Kaiserslautern geboren. Sie wurde bekannt, als sie im Alter von 17 Jahren die neunte Staffel der TV-Show "Germany’s Next Topmodel" im Jahr 2014 gewann. Auf Instagram folgen dem Model mehr als fünf Millionen Menschen, auf Tik Tok hat sie um die 280.000 Followerinnen und Follower. Sie hat einen eigenen Podcast, in dem sie mit verschiedenen Gästen über Themen wie Feminismus oder mentale Gesundheit spricht.

Mary Roos

Die Künstlerin Mary Roos wurde 1949 in Bingen geboren. Schon früh wurde ein Produzent auf sie aufmerksam und bereits als Neunjährige besang sie ihre ersten Schallplatten. 1970 wurde Michael Holm ihr Produzent und gleich die erste Zusammenarbeit war ein Treffer. Im Sommer 1970 erreichte Mary Roos mit "Arizona Man" erstmals die Top Ten der Verkaufshitparade. Während ihrer Karriere schrieben hochkarätige Komponisten und Texter für sie. Beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson belegte sie 1972 den dritten Platz und 1984 den 13. Platz.

Anna Seghers

Zwar erblickte Anna Seghers am 19. November 1900 in Mainz das Licht der Welt, den Großteil ihres Lebens verbrachte die Schriftstellerin allerdings in Berlin. Weltweiten Erfolg erlangte Seghers mit ihrem Roman "Das siebte Kreuz", der von der Flucht einiger Häftlinge aus einem Konzentrationslager handelt. 26 Jahre lang war sie Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Zwei Jahre vor ihrem Tod wurde Seghers 1981 zur Ehrenbürgerin der Stadt Mainz ernannt.

Malu Dreyer

Malu Dreyer ist die ehemalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Sie wurde 1961 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Dreyer hat ihr Jurastudium mit Prädikatsexamen abgeschlossen und fand mit 34 Jahren den Weg in die SPD. Sie war Bürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach, Sozial- und Jugenddezernentin in Mainz und Ministerin u.a. für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Im Januar 2013 wurde sie nach dem Rückzug von Kurt Beck (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Im Juni 2024 hatte sie ihren Rückzug verkündet . "Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich nicht amtsmüde bin", sagte Dreyer im Juni 2024 in Mainz. Sie trete zurück, weil sich ihre Akkus nicht mehr so schnell wie früher aufladen würden.

Julia Klöckner

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner wurde 1972 in Bad Kreuznach geboren. Sie hat einen Magisterabschluss in Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik und das Staatsexamen in Religion und Sozialkunde. 1995 wurde Klöckner zur Deutschen Weinkönigin gekürt. Sie war 2018 bis 2021 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und ist derzeit Bundesschatzmeisterin der CDU sowie wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die CDU in Rheinland-Pfalz wählte die 52-Jährige zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2025.

Andrea Nahles

Andrea Nahles war nicht nur die erste Frau, die zur SPD-Parteivorsitzenden gewählt wurde, sondern auch die erste weibliche Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Zuvor war sie von 2013 bis 2017 Bundesarbeitsministerin in der Großen Koalition unter Angela Merkel. Nachdem der Druck auf Nahles aufgrund schlechter Wahlergebnissen immer größer wurde, zog sie sich aus der Politik zurück. Seit August 2022 ist sie Vorstandsvorsitzende der Agentur für Arbeit.

Jeanette Rott-Otte

Unter dem damaligen Ministerpräsident Rudolf Scharping wurde Jeanette Rott-Otte (beide SPD) 1991 die erste Frauenministerin des Landes Rheinland-Pfalz - oder vielmehr zur Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann, so der korrekte Titel. Doch der sei damals sehr ins Lächerliche gezogen worden: "Da brauchen wir jetzt auch noch ein reines Männerministerium", sei die Reaktion vieler gewesen, so Rott-Otte in einem früheren Interview mit dem SWR. Jeanette Rott-Otte wurde 1945 in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) geboren.

Birgit Collin-Langen

Die Juristin wurde 1956 in Trier geboren und ist 1984 in Bingen heimisch geworden. 1996 schaffte sie es als erste Frau an die Spitze einer rheinland-pfälzischen Stadt und wurde Oberbürgermeisterin von Bingen. Birgit Collin-Langen (CDU) war eine Pionierin der Kommunalpolitik und leitete 16 Jahre lang das Binger Rathaus. Danach legte sie ihr Amt nieder und wechselte ins Europäische Parlament, wo sie bis 2019 die CDU als Abgeordnete vertrat.

Yemisi Ogunleye

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris holte sich die Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye die Goldmedaille . Auch bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Februar dieses Jahres in Dortmund bewies die 26-Jährige ihre Klasse. Sie holte den Titel mit ihrer persönlichen Bestweite von 20,27 Metern. Für die Sportlerin der MTG Mannheim stehen jetzt die Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn in den Niederlanden an (6. bis 9.März).

Jule Brand

Die gebürtige Germersheimerin spielte zunächst in kleinen Vereinen in der Region, bis sie in die Jugendabteilung der TSG Hoffenheim wechselte. Aktuell spielt Brand für den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die 22-Jährige hat in dem jungen Alter schon eine beeindruckende Karriere hingelegt: Sie gewann mit dem VfL Wolfsburg mehrfach den DFB-Pokal. Bei der Europameisterschaft 2022 gehörte sie zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Hier erreichte Deutschland das Finale, musste sich aber gegen England geschlagen geben. Bei den Olympischen Spielen in Paris holte Brand mit der Nationalmannschaft Bronze.

Ricarda Funk

Ricarda Funk gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 Gold im Einer-Kajak im Slalom. Vier Weltmeistertitel, drei Europameistertitel und zahlreiche weitere Medaillen sprechen für sich. Der 32-Jährigen gelang dabei Einzigartiges: Da die Olympischen Spiele wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben wurden, war Funk die erste und bislang einzige Kanuslalom-Fahrerin, die in einem Jahr Olympia und die Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris reichte es für die Slalom-Kanutin nur für Platz elf.

Gesa Krause

Leichtathletin Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier hat zahlreiche Erfolge erzielt. Die 3.000-Meter-Hindernisläuferin wurde 2016 und 2018 Europameisterin. Bei den Europameisterschaften 2024 holte sie die Silbermedaille und schaffte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris den Sprung ins Finale. Es war bereits ihre vierte Olympia-Teilnahme. Besonders beeindruckend: Nur gut ein Jahr zuvor, im April 2023, hatte die 32-Jährige ihre Tochter Lola zur Welt gebracht.

Miriam Welte

Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte kommt aus Kaiserslautern. Neben ihrem Olympia-Sieg 2012 in London, hat die heute 38-Jährige fünf Weltmeistertitel, vier Europameisterschaften und zahlreiche deutsche Meistertitel gewonnen. Nach ihrer aktiven Karriere wurde sie zur Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt und war als Olympiaexpertin für SWR1 am Mikrofon.

Sabine Schmitz

Der Motorsport wurde Sabine Schmitz in die Wiege gelegt: Das elterliche Hotel stand innerhalb des Nürburgrings und so wuchs Schmitz zu den Klängen röhrender Motoren und quietschender Reifen auf. 1996 war sie die erste Frau, die das 24-Stunden-Rennen auf der legendären Nordschleife gewinnen konnte. Nach eigenen Angaben drehte sie mehr als 20.000 Runden über die "Grüne Hölle". Schmitz erlag 2021 einem Krebsleiden. Seitdem trägt eine Kurve auf der Nordschleife ihren Namen.