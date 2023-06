Unesco-Welterbetag: Sieben besondere Stätten in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Am heutigen Unesco-Welterbetag laden auch die sieben Welterbestätten in Rheinland-Pfalz zum Besichtigen ein.

An dem Aktionstag gebe es zahlreiche Sonderführungen, Vorträge, Mitmachaktionen und Ausstellungen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz mit.

Die Welterbestätten im Land sind der Dom zu Speyer (seit 1981), die römischen Monumente, der Dom und die Liebfrauenkirche in Trier (1986), das Obere Mittelrheintal (2002) und der Obergermanisch-Raetische Limes (2005).

Seit 2021 gehören auch der Niedergermanische Limes, die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz sowie Bad Ems als Teil der "Great Spa Towns of Europe" dazu.

Nach Angaben der Stadt Speyer verzeichnete der Judenhof mit Judenbad und mittelalterlicher Synagoge vergangenes Jahr mit rund 21.000 Besuchern einen neuen Rekord.

Außeneingang zur Mikwe, dem rituellen Bad im Judenhof in Speyer. SWR

In Worms kann man den ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof Europas sowie das ehemalige jüdische Viertel mit Synagoge besuchen. Auch der jüdische Friedhof in Mainz kann am Sonntag kostenlos besichtigt werden.

Nachhaltigkeit und Denkmalpflege im Fokus

Bei den Unesco-Welterbetagen wird in Deutschland seit 2005 jährlich zu Streifzügen durch das Erbe der Menschheit eingeladen. Das diesjährige Motto lautet "Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung". Dabei werden besonders Fragen der Nachhaltigkeit, der sorgfältigen Denkmalpflege sowie der Völkerverständigung und des Friedens in den Mittelpunkt gerückt.