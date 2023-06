Bei ihrem "Heimrennen" wollte Kanutin Ricarda Funk unbedingt gewinnen. Die Olympiasiegerin aus Bad Kreuznach trainiert seit Jahren am Stützpunkt in Augsburg. Klar, dass der Weltcup dort für die 31-Jährige ein ganz besonderer ist. In der neuen Disziplin Kajak-Cross hatte sie aber Pech, fuhr an einem Tor vorbei und schied im Halbfinale aus.