Corona, Krisen und Sommer drücken Blutspende-Bereitschaft

Kann meine Blutspende "ablaufen" und weggeschmissen werden?

Blut und seine Bestandteile sind nicht dauerhaft haltbar. Blut kann nach 42 Tagen nicht mehr verwendet werden, Blutplättchen sogar nach vier bis fünf Tagen nicht mehr.

Da Blutspendedienste ihre Spendentermine und Lieferungen an Krankenhäuser nach Bedarf der Häuser organisierten, komme es "in der Regel" nicht vor, dass Blutkonserven und damit gespendetes Blut abliefen und entsorgt werden müssten, so ein Sprecher des für Rheinland-Pfalz zuständigen Blutspendedienstes West des DRK. Das komme höchstens in Ausnahmefällen mal vor.