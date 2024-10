Um ein Sterben in Würde zu ermöglichen, gibt es inzwischen immer mehr Hospize in Rheinland-Pfalz, so auch in Ingelheim. Dort lebt ein schwerkranker Mann, der vor kurzem dort eingezogen ist. Er will nicht im Krankenhaus, sondern in einer anderen, schöneren Umgebung sterben. Das Personal im Hospiz versucht ihm Geborgenheit zu geben. Auffallend in der Hospizarbeit: Es gibt sehr viele Ehrenamtliche.