per Mail teilen

Gute Integrationskräfte sind gefragt – und gesucht. Sie begleiten Kinder und Jugendliche, die alleine nicht in allen Lagen klarkommen. Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel. Manche Familien müssen aber immer wieder um die nötige Unterstützung kämpfen. So wie Familie Reinecke mit ihrer Tochter Raffaela in Mainz. Zum Welt-Down-Syndrom-Tag hat Reporterin Gesa Walch sie getroffen.