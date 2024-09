Alzheimer: Zahl der Patienten könnte sich erhöhen

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie DGN warnt, dass nun die Babyboomer in das Alter kommen, in dem Alzheimer ausbricht – bis 2050 könnte sich die Zahl der Menschen mit Demenz hierzulande auf 2,4 bis 2,8 Millionen erhöhen.

In Deutschland leben immer mehr Menschen mit Alzheimer: rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, rund 60 Prozent der Betroffenen haben Alzheimer. Die Zahl der Krankenhausbehandlungen und Todesfälle steigt stetig an.