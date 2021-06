Die Corona-Zahlen sinken, die Temperaturen steigen: Auch in Rheinland-Pfalz wollen Schausteller ihre Fahrgeschäfte bald wieder auf Volksfesten öffnen. Doch sie werden sich wohl noch etwas gedulden müssen.

"Jens Spahn hat von Volksfesten keine Ahnung." Es sind harte Worte, die der Erste Vorsitzende der Mainzer Schausteller, Marco Sottile, für den Bundesgesundheitsminister wählt. Doch Sottile ist schon länger stinksauer: Er sagt, seiner Branche sei seit rund anderthalb Jahren eine Art Berufsverbot auferlegt.

Das Fass zum Überlaufen brachte Spahn aus Sicht Sottiles am Donnerstag. Da sagte der Gesundheitsminister, dass "Party" das letzte sei, das wieder gehen könne. Denn Partys, Großveranstaltungen, Feiern, Karneval, Wiesn und Schützenfest seien "leider genau das, wo dieses Virus sich am schnellsten ausbreitet".

Sottile: Oktoberfest ist etwas anderes als eine Kerb

Doch wie, so fragt sich Sottile, kann Spahn all das über einen Kamm scheren? Das Münchner Oktoberfest oder der Stuttgarter Wasen mit ihren Hunderttausenden Besuchern seien schließlich etwas ganz anderes als eine Dorfkerb. Angesichts stark gesunkener Corona-Zahlen fehlt Sottile schlicht das Verständnis dafür, dass er und seine Kollegen noch immer nicht für Lebensfreude auf Jahrmärkten und Co. sorgen dürfen. Denn viele Volksfeste wurden auch für dieses Jahr abgesagt:

Volksfeste in der Region Ludwigshafen Abgesagt:

-Maimarkt in Landau

-Altstadtfest in Landau

-Richard-Löwenherz-Fest in Annweiler

-Brezelfest in Speyer

-Festungsfest in Germersheim

-Strohhutfest in Frankenthal Bislang nicht abgesagt:

-Herbstmarkt in Landau

-Wurstmarkt in Bad Dürkheim Volksfeste in der Region Mainz Abgesagt:

-Johannisfest in Mainz

-Sommerlichter in Mainz

-Marktfrühstück in Mainz

-Brunnenfest in Meisenheim

-Johanniskirmes in Bad Sobernheim Bislang nicht abgesagt:

-Weinmarkt in Mainz Volksfeste in der Region Trier Abgesagt:

-Altstadtfest in Trier

-Säubrennerkirmes in Wittlich

-Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues Bislang nicht abgesagt:

-Oktoberfest in Wittlich Volksfeste in der Region Koblenz Abgesagt:

-Rhein in Flammen Spay/Braubach - Koblenz

-Deichstadtfest in Neuwied Bislang nicht abgesagt:

-Bartholomäusmarkt in Bad Ems Volksfeste in der Region Kaiserslautern Abgesagt:

-Altstadtfest in Kaiserslautern

-Herbstmesse in Kusel

Zwar ist Sottile derzeit mit Fahrgeschäften auf einem Pop-Up-Freizeitpark im rheinhessischen Bodenheim vertreten. Doch das ist im Moment der einzige Markt. Kirmesflair komme dort nicht auf, da der Markt eingezäunt sei und der Einlass kontrolliert werde. Auch rechneten sich die Fahrgeschäfte dort nicht wirklich. Doch das ist für Sottile das kleinere Problem. Er will schlicht wieder arbeiten - für die "Psyche", wie er sagt. Schausteller zu sein, sei eine "Berufung", eine "Herzensangelegenheit".

Rheinland-Pfalz kündigt Lockerungen an

Für einen Lichtblick hat aus Sicht von Sottile Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gesorgt. Die rheinland-pfälzische Landeschefin hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Bundesländer in den kommenden zehn Tagen ein Konzept für Volksfeste erarbeiten würden. Rheinland-Pfalz werde diese Ergebnisse abwarten - grundsätzlich aber selbst Regelungen treffen. So sollen die Vorgaben zum Beispiel für Weinfeste in einem Perspektivplan geregelt werden.

Der Mainzer Weinmarkt ist für Sottile das Fest, auf dem derzeit seine größten Hoffnungen ruhen. Der Markt steigt traditionell in der letzten August- und ersten Septemberwoche. Für dieses Jahr wurde er zumindest noch nicht abgesagt. Ob und in welcher Form er stattfindet, entscheidet sich laut dem Veranstalter Mainzplus Citymarketing in den kommenden zwei Wochen. "Es werden derzeit auch mehrere Alternativkonzepte geprüft", sagt Mainzplus-Sprecherin Susanne Ranglack.

Der Mainzer Weinmarkt ist ein beliebtes Volksfest in der Landeshauptstadt. SWR F.Maurer

Steigt der Bad Dürkheimer Wurstmarkt wieder?

Mit Spannung blicken Schausteller auch auf die Entscheidung über den Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Das größte Weinfest der Welt findet normalerweise am zweiten und dritten Septemberwochenende statt. Im Jahr 2019 - dem letzten normalen Jahr vor der Corona-Pandemie - kamen mehr als 600.000 Besucher. Ob dies in diesem Jahr auch so sein wird, entscheidet sich nach Angaben der Stadt Ende Juni oder Anfang Juli.

Generell gilt: Je weiter die Feste Richtung Herbst und Winter liegen, desto optimistischer geben sich die Schausteller. Mit Blick auf die kühlere Jahreszeit herrsche geradezu eine "Aufbruchstimmung", sagt etwa der Vorsitzende des Schaustellerverbands Rheinhessen, Georg Spreuer. Die lange Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Zusammenkünfte und Feste für die Menschen seien, um Zerstreuung vom Alltag und gute Gedanken zu finden. Doch entscheidender scheint für Spreuer etwas anderes zu sein: "Wir wollen wieder mit unseren Händen arbeiten", sagt er.