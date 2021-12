Trotz Corona - was geht an Weihnachten?

Auch dieses Weihnachten geht wegen Corona nichts ohne Mundschutz und Desinfektionsmittel unterm Tannenbaum. Was darf ich? Was nicht? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit Anfang Dezember gelten in Rheinland-Pfalz verschärfte Corona-Regeln, darunter Kontaktbeschränkungen sowie 2G- und 2G-Plus-Regeln in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. Das hat Auswirkungen darauf, wie und mit wem wir unsere Feiertage verbringen dürfen. Möglicherweise ändern sich die Regeln auch nochmal: Am kommenden Dienstag (21.12.) will das Kabinett Änderungen an der Corona-Verordnung beschließen.

Welche Corona-Regeln gelten für die Feiertage?

Darf ich Weihnachten zu Hause mit der ganzen Familie feiern?

Welche Corona-Regeln gelten im Gottesdienst?

Wo und wie kann ich mich an den Feiertagen testen lassen?

Kann ich trotz Corona im Winterurlaub Skifahren?

Am 4. Dezember ist die aktuelle, 29. Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten, sie gilt bis zum 1. Januar 2022. Wichtigste Änderung: Um die Infektionszahlen zu senken, hat die Landesregierung in Innenräumen für Erwachsene flächendeckend die 2G-Plus-Regel eingeführt.

Das bedeutet: Wer zum Weihnachtsessen ins Restaurant geht oder zum Weihnachtskonzert ins Theater, muss einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen - auch, wenn er geimpft und/oder genesen ist. Ausnahme: Die Testpflicht entfällt für Geimpfte, wenn sie bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Von den Regeln ausgenommen sind auch Kinder bis einschließlich zwölf Jahre. Für ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre gilt 3G.

Für Treffen im privaten Raum gibt's keine Beschränkung, aber eine Empfehlung: Demnach sollen die Treffen auch an den Feiertagen auf maximal 25 nicht-immunisierte Personen beschränkt werden. Nicht immunisiert bedeutet: weder geimpft noch genesen. Hinzu kommen Kinder bis einschließlich elf Jahre sowie Geimpfte und Genesene.

Wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern, hängt auch von den aktuellen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz ab. dpa Bildfunk Robert Michael

Im öffentlichen Raum sind private Treffen von nicht-immunisierten Personen hingegen eingeschränkt: Sie dürfen nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt, auch Geimpfte und Genesene nicht. Treffen sich nur Geimpfte und Genesene, gibt es keine Beschränkungen.

Auch, wenn die Corona-Regeln größere Familienfeiern zulassen - Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Menschen in Rheinland-Pfalz gebeten, Weihnachten möglichst im kleinen Kreis zu feiern.

"Bitte reduzieren Sie Kontakte, halten Sie Abstand und lassen Sie sich impfen."

Für Veranstaltungen oder Versammlungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften in geschlossenen Räumen schreibt das Land vor, untereinander einen Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. Gläubige aus einem Hausstand dürfen aber ohne Abstand zusammensitzen. Das gemeinsame Singen soll wegen des erhöhten Aerosolausstoßes "auf ein Minimum" reduziert werden. Musikalische Beiträge von Ensembles sind zulässig, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Allgemein gilt für Religions- und Glaubensgemeinschaften in Rheinland-Pfalz die 3G-Regel: Wer nicht geimpft, genesen oder minderjährig ist, muss einen aktuellen, negativen Coronaschnelltest vorlegen. Außerdem ist Maske tragen Pflicht.

Um überfüllte Kirchen an Weihnachten zu vermeiden, verlangen viele Gemeinden, dass sich die Gläubigen vor dem Gottesdienst anmelden. Viele bieten alternativ auch in diesem Jahr wieder Livestreams im Internet an. Und es gibt Fernseh-Gottesdienste: Der SWR überträgt für Das Erste an Heiligabend die Christmette aus der katholischen Pfarrkirche St. Maria im pfälzischen Landau.

Grundsätzlich haben alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz Anspruch darauf, sich mindestens einmal in der Woche kostenlos auf Corona testen zu lassen. Die Schnelltests werden in rund 2.000 Teststellen im Land angeboten. Die Öffnungszeiten an Weihnachten variieren, sie müssen für jede Teststelle einzeln angefragt werden. Die Betreiber gehen an den Feiertagen von einem großen Andrang aus und verweisen darauf, sich im Vorfeld zu registrieren.

Coronatests werden in Rheinland-Pfalz auch in Apotheken und Arztpraxen angeboten. Das negative Testergebnis kann innerhalb von 24 Stunden beliebig oft vorgezeigt werden.

Bei Symptomen einer Corona-Infektion muss ein PCR-Test gemacht werden. Um einen Termin auszumachen, verweist das Land an die niedergelassenen Ärzte oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, sie ist unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen.

Die gute Nachricht ist: Die ersten Skilifte im Südwesten fahren schon! Allerdings gelten strenge Corona-Regeln, die - je nach Skigebiet - unterschiedlich sind. So gilt in deutschen Skigebieten im Freien mindestens 2G. Je nach Inzidenz dürfen Sportstätten aber gar nicht erst öffnen bzw. sie müssen wieder schließen.

Wer ins Ausland will, um die Pisten runter zu brettern, muss nach dem Urlaub möglicherweise in Quarantäne. So gilt beispielsweise Österreich aktuell als Hochrisikogebiet. Geimpfte oder genesene Erwachsene sind von der Quarantänepflicht befreit, Kinder unter zwölf Jahren hingegen nicht. Prinzipiell gilt: Egal, wo das Urlaubsziel liegt - man sollte sich vorher über die aktuellen Corona-Bestimmungen vor Ort informieren