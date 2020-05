per Mail teilen

Im Fall des getöteten Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker hat der angeklagte Andernacher am zweiten Prozesstag ein Geständnis abgelegt. Vor Gericht zeigte er keine Reue.

Der 57-jährige Gregor Johannes S. sagte am Dienstag aus, die Tötung des Professors sei geplant und ein Anschlag auf die Familie seit Jahren sein "Lebensziel" gewesen. Die Tat sei aus einer "Traumatisierung" heraus geschehen.

S. erklärte, er habe Anfang der 90er Jahre einen Artikel über den Einsatz des Entlaubungsmittels "Agent Orange" im Vietnamkrieg gelesen. Richard von Weizsäcker war in den Augen von S. als Mitglied der Geschäftsleitung von Boehringer Ingelheim von 1962 bis 1966 mitverantwortlich dafür, dass die Firma Grundstoffe für das Entlaubungsmittel Agent Orange an den US-amerikanischen Produzenten Dow Chemical geliefert haben soll.

Hass auf Familie von Weizsäcker offenbar Motiv

Boehringer Ingelheim widerspricht dieser Deutung vehement. In einem "Faktencheck" heißt es: "Boehringer hat kein 'Agent Orange' hergestellt oder durch Vorprodukte oder Grundstoffe zu dessen Herstellung beigetragen." Für Gregor S. aber hat sich die ganze Familie kollektiv schuldig gemacht an Krebserkrankungen und Missbildungen bei Hunderttausenden von Vietnamesen, über deren Köpfe im Vietnam-Krieg der hochgiftige und über Generationen wirksame Dioxin-Giftcocktail versprüht wurde.

Zeitungsberichten zufolge verbrachte S., Packer im Koblenzer Logistikzentrum von Amazon, jedes Jahr seinen Urlaub in Thailand. Er soll im Kollegenkreis vom Wesen der Menschen dort im Allgemeinen und den Prostituierten im Besonderen geschwärmt haben.

Der erste Prozesstag gegen den 57-Jährigen war bereits nach knapp zehn Minuten zu Ende gewesen. Es wurde lediglich die Anklage verlesen. Im Anschluss kündigten seine Anwälte an, S. fiebere seiner Aussage entgegen, er wolle beweisen, dass er nicht psychisch krank und kein Spinner sei.

S. akzeptiert nun doch Zusammenarbeit mit Psychiater

Nach seiner Tat kamen die Psychiater des Berliner Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin zu der Einschätzung, dass Gregor S. unter einer schwerwiegenden Krankheit leide und er deshalb nicht in Untersuchungshaft, sondern als Patient in den psychiatrischen Maßregelvollzug gehöre. Eine Zusammenarbeit mit dem gerichtlich bestellten Psychiater Alexander Böhle hatte der Angeklagte bisher verweigert. Am Dienstag änderte er aber seine Meinung und zeigte sich bereit, dem Psychiater zur Verfügung zu stehen.

Dass Gregor S. krank ist und nach seiner Festnahme auch gestanden hat, die Tat begangen zu haben, steht außer Frage. Entscheidend wird sein: War er fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen? Kommt er lebenslang in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie und erst dann wieder in Freiheit, wenn ein Arzt seine Zustimmung dazu erteilt? Der erste Verdacht der Ärzte lautet einem Bericht des Berliner "Tagesspiegels" zufolge: "Paranoides Syndrom bei hochgradigem Verdacht auf Schizophrenie".

Sehr planvolles Vorgehen

Die Anklageschrift spricht von einer Tat, die am 19. November 2019 "im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit" verübt wurde. Zumindest ist er sehr überlegt vorgegangen: Vor der Tat kaufte er sich das Klappmesser für 19,50 Euro in Koblenz. Er löste eine Hin- und Rückfahrkarte nach Berlin. Seinen Laptop zerstörte er kurz vor von Weizsäckers Vortrag in einem Berliner Krankenhaus, damit die Polizei keine Spuren findet.

Jahrelang hatte er wohl vor allem die Kinder des ehemaligen Bundespräsidenten im Visier, die Ankündigung eines Vortrages des Chefarztes für Innere Medizin in der Berliner Schlossparkklinik im Internet wurde dem jüngsten Sohn Richard von Weizsäckers wohl zum Verhängnis. Wie hasserfüllt Gregor S. gewesen sein muss, wird auch daran deutlich, dass er einen zufällig anwesenden Polizisten, der zur Hilfe eilte, mit mehreren Stichen in Hals, Oberkörper und Hände schwer verletzte - weil er wohl nicht wusste, dass schon sein erster Stich in den Hals Fritz von Weizsäckers tödlich war.

Einzelgänger mit wenig familiären Kontakten

Aus Justizkreisen heißt es, dass S. nicht als vorbestraft gilt, aber sieben Mal wegen Beleidigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, weil er sich angeblich mit Nachbarn oder Kollegen angelegt hatte. Er gilt als Einzelgänger, der zu seiner Mutter und seinen drei Geschwistern wenig Kontakt gehabt haben soll. Sechs Prozesstage sind vor der Strafkammer am Berliner Landgericht angesetzt. Am 30. Juni soll das Urteil fallen.