An einer Landstraße in der Nähe von Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis) hat am Montagabend ein größeres Weizenfeld gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Laut Polizei gelang es den Feuerwehren gegen 20 Uhr, den Brand vollständig zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Fläche von rund zehn Hektar zerstört. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es. Zudem habe zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf den Ort und Wohnhäuser übergreifen könnte. Sachschaden von 20.000 Euro Mehrere umliegende Feuerwehren waren im Einsatz. Zu Verkehrsbehinderungen - wie zunächst befürchtet - kam es laut Polizei nicht, da das betroffene Stück der Landesstraße L333 aufgrund von Bauarbeiten derzeit sowieso gesperrt gewesen sei. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.