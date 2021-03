Shoppen gehen, im Buchladen stöbern oder ein Museum besuchen - das ist in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz ab sofort wieder möglich. Im Land treten diverse Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Es gibt allerdings strenge Vorgaben.

Wie viele Kunden die Einzelhändler gleichzeitig in ihrem Sortiment stöbern lassen dürfen, hängt zum Beispiel von der Größe der Verkaufsfläche ab.

In Läden bis 800 Quadratmeter gilt eine Beschränkung von 10 Quadratmetern pro Kunde, in größeren Läden von 20 Quadratmetern pro Kunde. Masken- und Abstandspflicht müssen auch weiterhin eingehalten werden.

Öffnungsschritte an Inzidenzwert gekoppelt

Seit über einer Woche liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz unter dem Wert von 50. Daran sind die Öffnungsschritte im Land gekoppelt: Sie werden zurückgenommen, wenn die landesweiten Inzidenzwerte an drei Tagen in Folge über einen Wert von 50 steigen - und zwar in den Kommunen, die dann regional über der 50er Marke liegen. Dort dürfen die Geschäfte dann Kunden wieder nur empfangen, wenn vorher ein Termin vereinbart wurde.

In Landkreisen mit einem Wert über 100 werden die Lockerungen im Handel nicht eingeführt. Das betrifft aktuell nur den Landkreis Germersheim.

Aber auch der Landkreis Altenkirchen geht die Öffnungsschritte nicht mit. Dort ist der Inzidenzwert am Sonntag zwar unter 100 gefallen (93,9). Nach mehreren Tagen über 100 gilt in Altenkirchen jedoch seit Freitag eine Allgemeinverfügung des Kreises, sodass auch hier zunächst keine Lockerungen gelten.

Auch Museen oder Gedenkstätten öffnen

Von Montag an können in Rheinland-Pfalz auch Buchläden, Museen, Gedenkstätten, botanische Gärten und Galerien unter Auflagen wieder öffnen. Körpernahe Dienstleistungen sind ebenfalls wieder möglich. Kosmetik, Rasur und andere Angebote, bei denen keine Maske getragen werden kann, darf es nur geben, wenn ein tagesaktueller negativer Test vorgelegt wird.

Einmal pro Woche ist ein Corona-Schnelltest ab sofort kostenlos. Der Bund bezahlt die Schnelltests, die die Bürgerinnen und Bürger auch ohne Symptome machen können. Dabei bekommen sie eine Bescheinigung. Mehr als 300 Schnellteststellen im Land seien startklar, meldete das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung am Sonntag. Eine erste Übersicht ist seit dem Wochenende online verfügbar.

Diese Corona-Regeln gelten bis 28. März in Rheinland-Pfalz

Mehr private Kontakte und Freizeitaktivitäten möglich

Weiterhin dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger wieder über etwas mehr Möglichkeiten für private Treffen freuen. Die strengen corona-bedingten Kontaktbeschränkungen werden leicht gelockert. Laut der Landesregierung können wieder zwei Hausstände zusammenkommen - mit maximal fünf Personen plus Kindern bis 14 Jahren.

Auch die Möglichkeiten für Sport draußen werden in Rheinland-Pfalz etwas erweitert. Kontaktfreies Training im Freien ist eingeschränkt wieder möglich - für bis zu zehn Erwachsene oder Gruppen bis 20 Kindern (bis 14 Jahre).

Der Probe- und Laienbetrieb in der Kultur ist im Freien auch möglich, wenn die Beschränkung der Kontakte eingehalten werde: Sie wird auf maximal zwei Haushalte mit höchstens fünf Personen (Kinder ausgenommen) erweitert. Bei Kindern ist dies auch für Gruppen bis zu 20 möglich. Auftritte sind jedoch verboten.

Fünft- und Sechstklässler gehen wieder zur Schule

Nach den Grundschulen starten in Rheinland-Pfalz auch die fünften und sechsten Klassen in den Wechselunterricht. Das betrifft rund 71.000 Schülerinnen und Schüler, unter ihnen etwa 30.000 an Gymnasien. Letzte Vorbereitungen dafür wurden am Wochenende getroffen.

Alle anderen Klassen sollen dann zum 15. März in den Wechselunterricht übergehen - sofern es das weitere Infektionsgeschehen zulässt.