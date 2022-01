Prüfung der Grundrente in Rheinland-Pfalz erfasst weitere Jahrgänge

In Rheinland-Pfalz sind bei der Prüfung eines Anspruchs auf Grundrente nun alle Renten an der Reihe, die seit 1992 gezahlt werden. "Es geht in Etappen", so die Deutsche Rentenversicherung.

Die Prüfung dieser Jahrgänge sei mit Jahresbeginn 2022 angelaufen, so der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold. Insgesamt muss die Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz rund 641.000 Renten überprüfen. Geprüft wird automatisch, Anträge sind nicht nötig Dieser Vorgang laufe automatisch. "Niemand muss einen Antrag stellen", so Arnold. Die aufwendige Prüfung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Als erstes waren die Bezieherinnen und Bezieher an der Reihe, die zur Rente Grundsicherung erhalten, also Menschen mit kleinem Einkommen im Alter, die ergänzend Sozialleistungen beziehen und daher von der Grundrente besonders profitieren können. Dann folgten Menschen mit Rentenbeginn vor 1992. Zudem prüft die Rentenversicherung nach eigenen Angaben seit vergangenem Juli bei allen Neuanträgen die Grundrente automatisch mit. Video herunterladen (12,1 MB | MP4) Abgleich mit Finanzbehörden funktioniert Die für die fälligen Einkommensprüfungen aufgebaute "Datenautobahn" zwischen Rentenversicherung und Finanzbehörden funktioniere gut, berichtete der Sprecher. "Für die Rentnerinnen und Rentner hat das den Vorteil, dass sie selbst nicht aktiv werden müssen." Anspruch auf die Grundrente haben laut Rentenversicherung Bezieherinnen und Bezieher einer Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente. Weitere Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten, also Zeiten mit Pflichtbeiträgen, Kindererziehung oder Pflege sowie mit Leistungen wegen Krankheit oder Reha. Die Grundrente Die Grundrente ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Sie ist kein eigenständiger Rentenanspruch, sondern sieht bei einem bestehenden Anspruch auf gesetzliche Rente einen individuellen Zuschlag bei langjähriger Versicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und einem Freibetrag bei der Grundsicherung und beim Wohngeld vor. Grundrente wird gezahlt für Zeiten mit einem Verdienst zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes, höchstens aber für 35 Jahre. Einkommen über einem Freibetrag von monatlich 1.250 Euro bei Alleinstehenden und 1.950 Euro bei Ehepaaren wird laut Rentenversicherung angerechnet.