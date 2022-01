Prüfung der Grundrente erfasst weitere Jahrgänge

per Mail teilen

Die Deutsche Rentenversicherung prüft weiter, welche Rentnerinnen und Rentner Anspruch auf Grundrente haben. Wie die Rentenversicherung mitteilte, sind in Rheinland-Pfalz nun alle Renten dran, die 1992 begannen. Insgesamt muss bei rund 641.000 Betroffenen im Land überprüft werden, ob ein Anspruch auf Grundrente vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn die Rentnerin oder der Rentner mindestens 33 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt, aber im Erwerbsleben nur ein geringeres Einkommen hatte.

Grundrente wird gezahlt für Zeiten mit einem Verdienst zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes, höchstens aber für 35 Jahre. Die Betroffenen erhalten einen Zuschlag zur Rente und sollen so nicht auf die Grundsicherung angewiesen sein. Die Prüfung soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Als erstes waren diejenigen an der Reihe, deren Rente so gering war, dass sie zusätzlich Grundsicherung erhielten. Dann folgten Menschen mit Rentenbeginn vor 1992. Seit der Einführung der Grundrente 2021 wird ein Anspruch automatisch geprüft und muss nicht beantragt werden.