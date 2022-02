Endlich wieder mehr Freiheiten? Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kanzler Olaf Scholz haben sich für Corona-Lockerungen ausgesprochen. Der Mainzer Virologe Bodo Plachter appelliert trotzdem zur Vorsicht. Deutschland sei noch nicht bereit für einen Freedom Day.

Bundeskanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) wollen beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch einen ersten Öffnungsschritt in der Corona-Pandemie angehen. Die wissenschaftlichen Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht sei. "Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen in der nächsten Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen", so Scholz.

"Die Situation in den Krankenhäusern wird noch etwas länger angespannt bleiben. Deswegen ist Corona nicht beendet und Vorsicht ist weiterhin geboten, um keine Rückschläge zu erleben», sagte Dreyer der Rheinischen Post. "Aber die Menschen erwarten zurecht, dass wir dann auch lockern", so Dreyer. "Ab Anfang März sollten wir stufenweise Corona-Beschränkungen reduzieren" - angefangen bei den Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und einem Ende von 2G-Plus in der Gastronomie.

Vorsicht trotz Corona-Lockerungen

Bereits zuvor hatte Dreyer wesentliche Lockerungen der bisherigen Maßnahmen in Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt: Im Einzelhandel soll die 2G-Regelung fallen, Restaurantbesuche sollen wieder ohne Testnachweis oder Auffrischungsimpfung möglich sein, und bei Großveranstaltungen könnten bis zu 10.000 Besucher zugelassen werden.

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter prognostiziert. "Wir kommen in die warmen Jahreszeiten, das heißt, die SARS-CoV-2 Infektionsinzidenzen werden abnehmen. Zahlen werden runter gehen. Und der Punkt wird kommen, an dem an die Eigenverantwortung appelliert wird, und der Staat nicht mehr in die Grundrechte der Menschen eingreifen muss, da es die Möglichkeiten gibt, sich selbst zu schützen."

Trotzdem appelliert Plachter, dass Vorsicht immer noch wichtig sei. "Wir haben im Augenblick eine hohe Zahl an Neuinfektionen. Aber der Anstieg verlangsamt sich. Das ist ein gutes Zeichen."

Ein Freedom Day wie in Großbritannien auszurufen, dafür sei es aber noch zu früh. "Es sterben auch Menschen an Omikron und wir haben immer noch die Problematik in den Altenheimen. Viele Menschen stecken sich dort an."

Corona-Lage dynamisch

Der Mainzer Virologe möchte nicht zu weit schauen: "Die Lage wird sich sehr wahrscheinlich entspannen, aber die Situation kann sich in zwei bis vier Wochen wieder ändern. Es gilt das zu tun, was möglich ist an Lockerungen - aber wir dürfen nicht zu weit in die Zukunft blicken." Denn auch nach den Winterferien würden die Zahlen wahrscheinlich vorerst wieder steigen.

Die meisten Infektionen würden nach wie vor im privaten Bereich stattfinden. Deswegen seien große Familienfeiern nicht zielführend. "Es sind nicht die Schulen, in denen sich das Virus hauptsächlich verbreitet, es ist der soziale Umgang. Omikron wird uns auch im Herbst begleiten."