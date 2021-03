Bis Ende April neue Astrazeneca-Impftermine in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz werden künftig auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nur noch Menschen ab 60 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca gegen das Coronavirus geimpft. Menschen zwischen 60 und 69 Jahren könnten sich daher bereits ab nächstem Mittwoch bei den Impfzentren registrieren lassen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigte.