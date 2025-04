Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Rheinland-Pfalz live in unserem SWR Aktuell Morningticker, heute von Christine Sona.

9:20 Uhr 📷 Docu Center Ramstein rettet Fotos vor US-Präsident Trump US-Präsident Trump will historische Fotos, die ihm nicht passen, von den Internetseiten der US-Streitkräfte löschen. Bislang wurden mehr als 20.000 Bilder entfernt, darunter solche, die Frauen oder Afroamerikanerinnen und -amerikaner in Uniform zeigen oder sonst mit den Themen Diversität, Gleichheit und Inklusion zu tun haben. Das Docu Center in Ramstein versucht, wenigstens einen Teil der Bilder zu erhalten. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:12 Uhr 😱 Nach Dreifachmord im Westerwald: Viele Menschen haben Angst Seit Sonntag steht der Westerwaldort Weitefeld unter Schock: Viele Menschen vor Ort sind verängstigt - vor allem, weil der mutmaßliche Täter noch immer nicht gefasst ist. "Wir nehmen natürlich die Ängste der Bürgerinnen und Bürger wahr", sagte Jürgen Fachinger, Sprecher bei der Polizei Koblenz dem SWR. "Die können wir den Menschen auch nicht komplett nehmen." Die Polizei sei aber vor Ort und deutlich stärker präsent. Aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung. Aber man gehe davon aus, dass der Verdächtige gefährlich und gewaltbereit sei. Video herunterladen (38 MB | MP4)

8:34 Uhr 🚲 Fahrrad-Lieferbote verirrt sich auf A6 bei Kaiserslautern Da war das Essen bestimmt nicht mehr ganz warm: Die Polizei hat einen radelnden Lieferboten auf der Autobahn A6 bei Kaiserslautern aufgegriffen und dann sogar bei der Auslieferung des Essens an eine Kaserne geholfen. Beamte hatten den Lieferboten an der Autobahnauffahrt Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken entdeckt. Da fuhr er gerade mit seinem Fahrrad die Autobahn herunter, teilte die Polizei mit. Grund für den Ausflug auf der A6: Das Navi des Lieferboten hatte ihn auf die Autobahn geschickt. Eigentlich wollte er das Essen an eine nahegelegene Militärliegenschaft liefern. Hungrig blieben die Soldaten aber zum Glück nicht - die Polizei brachte den Lieferboten samt Rad und Essensbox zum Gelände.

8:20 Uhr 📅 Das geschah am 9. April 2005 - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine langjährige Lebensgefährtin Camilla Parker Bowles heiraten auf dem Standesamt von Windsor. Anschließend empfangen sie den Segen der anglikanischen Kirche. 1945 - Kurz vor Kriegsende werden die in Konzentrationslagern gefangenen Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans von Dohnanyi und Georg Elser von den Nazis in Flossenbürg, Sachsenhausen und Dachau ermordet. 1940 - Deutsche Truppen marschieren in die neutralen Länder Dänemark und Norwegen ein - ohne Kriegserklärung. 1935 - Im Berliner Reichspostmuseum wird die erste Fernsehstube eröffnet. Dort können 40 Menschen auf zwei flackernden Bildschirmen von 18 mal 22 Zentimeter Größe gemeinsam fernsehen.

8:00 Uhr 🚆 Zugausfälle und Behinderungen zwischen Koblenz und Wiesbaden Zwischen Wiesbaden und Koblenz fahren die Züge momentan nur im Stundentakt. Wie der private Bahnbetreiber Vias mitteilt, ist das Stellwerk in Oberlahnstein unter- beziehungsweise gar nicht besetzt. Das Stellwerk steuert den gesamten Zugbetrieb zwischen Wiesbaden und Niederlahnstein. Einige Züge von Koblenz über Kaub und Assmannshausen nach Wiesbaden fallen ganz aus.

7:57 Uhr ❓ Vermisster Junge aus Germersheim lebt In Germersheim wird seit über einem Monat ein 12-jähriger Junge vermisst. Die Polizei Landau vermutet jetzt, dass er versucht nach Kenia zu kommen, wo seine Mutter lebt. Laut bisherigen Erkenntnissen hat er offenbar schon eine lange Reise hinter sich. Gestern erhielt sein Vater aus Germersheim eine Nachricht über Facebook, wonach sich der 12-Jährige in einer Unterkunft für Jugendliche in der Normandie in Frankreich aufgehalten hatte. Inzwischen fehlt von ihm wieder jede Spur.

7:28 Uhr 🏨 Kloster Calvarienberg im Ahrtal soll Luxushotel werden Das denkmalgeschützt Kloster Kloster Calvarienberg (mit einem 27.000 Quadratmeter großen Areal!) in den Weinbergen von Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal soll in ein luxuriöses Hotel umgebaut werden. Das Projekt soll 50 Millionen Euro kosten und könnte 2029 die ersten Gäste willkommen heißen. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich 2026, sobald ein Investor und Hotelbetreiber gefunden sind. In unserem Instagram-Beitrag seht ihr, wie das Kloster momentan aussieht: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:17 Uhr ⚽ Bayern verlieren Hinspiel im CL-Viertelfinale Gestern Abend war ein schwerer Abend für die Bayern-Fan-Familie meines Mannes: Der Deutsche Rekordmeister Bayern München hat eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League unterlagen die Bayern zu Hause Inter Mailand mit 1:2. Thomas Müller, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hatte zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt. Im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche steht das Team im legendären Stadion San Siro gehörig unter Druck. Den Spielbericht könnt ihr bei der Sportschau lesen: Viertelfinale der Champions League Emotionales Finish - Inter schlägt Bayern trotz Müller-Tor Der FC Bayern verlor das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Inter - obwohl ausgerechnet Thomas Müller zum Ausgleich traf.

6:52 Uhr 🌍 Der Blick auf Deutschland und in die Welt Heute treten die von der US-Regierung beschlossenen Sonderzölle auf Güter aus der EU in Kraft. Ein 20-prozentiger Aufschlag gilt damit nun für Waren und Dienstleistungen aus EU-Ländern. Noch härter trifft es Amerikas Erzrivalen: Für US-Importe aus China gelten ab heute Zölle von insgesamt 104 Prozent - mehr als eine Verdoppelung. Seit langem sorgen defekte Regierungsflieger für Spott und Hohn. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Debatte zur Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz verpasst, weil er in Lissabon festsaß. Fehler im Triebwerk. Heute besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, die die Regierungsflieger stellt. Im Prozess um den Suizid einer österreichischen Ärztin wird heute vor dem Gericht in Wels das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein Mann aus Bayern, der die Ärztin durch seine Droh-Nachrichten in den Tod getrieben haben soll. Die Ärztin hatte während der Corona-Pandemie in Medienauftritten die Sinnhaftigkeit der Corona-Impfung verteidigt. Daraufhin hatte sie Anfeindungen und Drohungen erhalten.

6:46 Uhr ⭐ Das sind die Stars der Nibelungen-Festspiele 2025 in Worms Ein tödlicher Unfall, eine Bombendrohung und der flüchtige Dreifachmörder – und das alles vor 7 Uhr. Können wir mal bitte kurz über ein paar leichtere Sachen reden? Zum Beispiel über die Nibelungen-Festspiele in Worms! Da steht jetzt die diesjährige Besetzung fest. Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai wird als Brunhild auf der Bühne stehen. Wer noch auf der Bühne vor dem Kaiserdom in Worms zu sehen sein wird, haben meine Mainzer Kolleginnen zusammengefasst. Worms So sind die Rollen besetzt Nibelungen-Festspiele 2025 Worms: Stars im Ensemble Die Nibelungen-Festspiele haben auch 2025 wieder echte Stars im Ensemble. Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai spielt die Brunhild. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:37 Uhr 🚨 Auto kracht in Baum und fängt Feuer - 37-jähriger Fahrer stirbt Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Alzey-Worms ist heute Nacht ein Mann gestorben. Der 37-Jährige war auf der Landstraße 408 in Richtung Biebelnheim mit seinem Auto ins Schleudern geraten und rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Jede Hilfe kam zu spät.

6:12 Uhr ☀️ "(Leider) kein Regen in Sicht" - Das Wetter in RLP Als Sonnenanbeterin freut mich, dass es in den nächsten Tagen sonnig und trocken bleibt, am Wochenende wird's sogar fast sommerlich. Unser SWR-Wetterexperte Sven Plöger sagt aber auch, dass es für die Jahreszeit viel zu trocken und viel zu warm ist. Die Natur braucht dringend Regen. Video herunterladen (22,5 MB | MP4)

6:07 Uhr ❗ Das wird heute wichtig Achtung, heute wird besonders viel auf den Straßen geblitzt: Es steht der Höhepunkt der Kontrollwoche an beim sogenannten Blitzermarathon. Die Kontrollen sollen unter anderem an der Mosel, bei Trier, Wittlich, Bitburg und an der Grenze zum Saarland stattfinden. Daneben soll es mobile und stationäre Messungen ohne Ankündigung geben. Die Polizei Westpfalz gab an, flächendeckende Kontrollen durchzuführen. Die Polizei Koblenz will mit Laserpistolen, festen Blitzern und Fahrzeugen mit installierten Messsystemen arbeiten. In Hilscheid gibt's heute um 13:30 Uhr Richtfest - und zwar für den großen Natur- und Abenteuerspielplatz am Nationalparktor Erbeskopf. Die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Katrin Eder (Grüne) wird auch da sein. Der Spielplatz soll das Besucherangebot am Nationalparktor ergänzen. Am Nachmittag (14:30 Uhr) stellt der Trierer Bischof Stephan Ackermann den Jahresbericht 2024 zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt im Bistum Trier vor. Bei dem Bericht geht es unter anderem auch um Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Neben Ackermann nehmen auch die Präventionsbeauftragten des Bistums sowie die Interventionsbeauftragte teil.

6:01 Uhr 👮 Nach Dreifachmord im Westerwald - Täter weiter flüchtig Knapp drei Tage ist es her, dass im Westerwald-Ort Weitefeld eine dreiköpfige Familie brutal getötet wurde. Schrecklich. Nach dem mutmaßlichen Täter, einem 61 Jahre alten, vorbestraften Mann aus dem Nachbarort, wird intensiv gesucht - sogar mit Foto. Bislang aber ohne Erfolg. Die Einwohner des Ortes machen sich entsprechend Sorgen. Mein Kollege Michael Heußler war seit Sonntag mehrfach in Weitefeld - seine Eindrücke seht ihr hier: Video herunterladen (56,9 MB | MP4)