Ein Mann aus RLP soll in Frankfurt einen Rollstuhlfahrer erstochen haben. Der Prozess geht heute zu Ende. Die Polizei hat Hinweise, dass sich der mutmaßliche Täter von Weitefeld, Alexander Meisner, verletzt hat. Und: Nach einigen Regentagen kehrt die Sonne zurück.

6:55 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Da Stau meist nur hinten blöd ist und es vorne geht, werft gerne einen Blick in unseren Verkehrsservice 👇, damit ihr - wenn überhaupt - wenigstens die ersten im Stau seid 😉: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:41 Uhr Mehr Ladesäulen für E-Autos, aber geringe Auslastung An Rasthöfen, auf Supermarktparkplätzen oder in Städten: E-Ladesäulen prägen inzwischen vielerorts das Bild. Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz ist der Westerwaldkreis. Hier gibt es laut Bundesnetzagentur die meisten öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos. Zum Stichtag am 1. Februar waren dort 390 Stromtankstellen in Betrieb: Das sind 94 mehr als im Vorjahr. Insgesamt ist die Zahl der Ladesäulen in Rheinland-Pfalz gestiegen und zwar um 21 Prozent auf mehr als 6.300 öffentliche Ladepunkte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass viele Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge in Deutschland offenbar nicht richtig ausgelastet sind. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft waren in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nur rund 17 Prozent der öffentlich zugänglichen Ladepunkte zeitgleich belegt. Das zeige sehr deutlich, dass der Ausbau des Ladeangebots gerade stärker wachse als die Zahl der E-Autos. Der Verband fordert deshalb die Politik dazu auf, die Nachfrage nach E-Autos zu stärken. Mehr Infos dazu gibt es hier: Sendung am Fr. , 25.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:25 Uhr Schweitzer greift nicht nach SPD-Vorsitz Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will beim Parteitag im Juni nicht für den Bundesvorsitz kandidieren. Das hat er dem SWR gesagt. Er empfiehlt seiner Partei aber Veränderungen an der Parteispitze und setzt auf neue Identifikationsfiguren. Warum er in Rheinland-Pfalz bleiben will, erklärt er hier im Audio: Sendung am Fr. , 25.4.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:06 Uhr Wetter für RLP: Kein Regen mehr in Sicht Des einen Freud, des anderen Leid! Während wir uns auf Sonne en masse am Wochenende und in den kommenden Tagen freuen können, dürfte es die Natur ab heute wieder dürsten. Denn es soll erneut trocken werden in Rheinland-Pfalz. Mindestens bis 1. Mai ist kein Regen mehr in Sicht. Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen auf mehr als 20 Grad. Das ist schön, versteht mich nicht falsch - mich freut das auch. Doch mit Blick aufs Regenradar bin ich durchaus zwiegespalten. Hier die Vorhersage von Donnerstagabend: Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vor dem Landgericht Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch lebenslange Haft für einen Mann aus Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) gefordert. Er soll in Frankfurt einen Rollstuhlfahrer erstochen haben, um ins Gefängnis zu kommen. Der Mann hatte laut Anklage seinen Job verloren, kaum noch Geld und Angst gehabt, seine Wohnung zu verlieren. Heute wird das Urteil erwartet. Am Rheinufer in Mainz wird ab heute drei Tage lang die Eröffnung des Kultursommers gefeiert. Unter dem Motto "Forever Young" gibt es ein volles Programm - darunter auch einen Weltrekordversuch. Das US-Hospital in Landstuhl bekommt eine Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie für das regionale Traumacenter. Es ist das erste und bisher einzige US-Krankenhaus im Ausland - militärisch oder zivil -, das diese Zertifizierung von einem Gastgeberland erhält.