Die Polizei sucht mit Bild und Details den mutmaßlichen Täter von Weitefeld. In Speyer beginnt beim Volksfest "Frühjahrsmesse" die wohl größte Rettungskräfte-Übung Deutschlands. In Mainz steht ein Mann wegen sechsfachen versuchten Mordes vor Gericht, der das Haus seiner schwangeren Freundin angezündet haben soll.

7:21 Uhr Kaffeepreise heftig gestiegen Die Deutschen haben sich mit 160 Litern Kaffee im Jahr im internationalen Vergleich zuletzt auf Platz 10 geschlürft. Grund genug, den Fokus nach der ersten guten Tickerstunde am frühen Morgen auf den Kaffee zu richten. Warum? Seit Jahresanfang ist Kaffee im Handel deutlich teurer geworden. Das zeigt eine Auswertung der Preisvergleichs-App Smhaggle. Für gemahlenen Kaffee oder für Pads verschiedener Marken sind die Preise um bis zu 33 Prozent gestiegen. Für Kaffeebohnen sogar um bis zu 43 Prozent. Auch die günstigeren Eigenmarken der Händler haben sich seit Januar im Schnitt um mehr als ein Viertel verteuert. Grund sind vor allem schlechte Ernteprognosen durch Trockenheit, besonders im wichtigsten Erzeugerland Brasilien. Von dort kommen knapp 30 Prozent des weltweiten Kaffees. Mehr Hintergründe erfahrt ihr hier:

7:09 Uhr Verkehr: So sieht es auf den Schienen aus Es sind ja nicht alle mit dem Auto unterwegs. Daher die Hinweise auf Behinderungen und Verspätungen im Bahnverkehr direkt hinterher: Die DB Regio AG - Mitte meldet Ausfälle der S44 zwischen Ludwigshafen und Ludwigshafen BASF. Außerdem kommt es zwischen Winden in der Pfalz und Wissembourg zu Beeinträchtigungen. Die RB 53 etwa muss hier wegen Reparaturen an einem Signal langsamer fahren. Die Bahn rät, Reiseverbidnungen vor der Abfahrt erneut zu prüfen. Einschränkungen des Fernverkehrs liegen derzeit in Rheinland-Pfalz nicht vor. Falls ihr über die Landesgrenze hinaus müsst, schaut nochmal bei den Meldungen der Bahn vorbei.

Das Amtsgericht Worms hat einen Spieler des Fußballvereins Kickers Worms wegen schwerer Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der 43-Jährige einem auf dem Boden liegenden Gegenspieler ins Gesicht getreten hatte. Es sei ein minder schwerer Fall gewesen, so die Richterin weiter, denn der Gegenspieler vom TuS Neuhausen wurde durch die Attacke zwar verletzt und auch notärztlich versorgt, trug aber keine bleibenden Schäden davon und konnte am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Vorausgegangen war offenbar ein Foulspiel, über dass sich das Opfer beim Schiedsrichter beschwert hatte. Das haben mehrere Zeugen bestätigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Der 43-Jährige kann dagegen sowohl Revision einlegen als auch in Berufung gehen.

6:51 Uhr Verkehr: Die Lage auf den Straßen Alle, die schon im Auto sitzen oder gleich einstiegen mal aufgepasst: Es liegen schon einige Verkehrsbehinderungen vor. Die Autobahn A60 in der Eifel beispielsweise ist derzeit zwischen Prüm und Bleialf wegen eines Lkw-Unfalls voll gesperrt - es laufen die Bergungsarbeiten. Wo der Verkehr in Rheinland-Pfalz ebenfalls stockt oder steht und wo er flüssig läuft, erfahrt ihr in unseren Verkehrsmeldungen. Fahrt vorsichtig und kommt gut an!

6:46 Uhr Probleme für Schifffahrt auf dem Rhein Unter anderem der fehlende Regen sorgt auch für niedrige Wasserstände an vielen Flüssen im Land. Das hat auch Folgen für die Schifffahrt auf dem Mittelrhein. Frachtschiffe können laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein nicht mehr so viel laden. Die Container müssen auf mehrere Schiffe verteilt werden, berichtet meine Kollegin Andrea Kaltheier: Audio herunterladen (539 kB | MP3)

6:40 Uhr Waldbrandgefahr in RLP steigt wegen Trockenheit Es ist nicht nur frühlingshaft warm, es ist auch viel zu trocken - der Klimawandel lässt grüßen. Nach einzelnen Forstämtern hat deshalb nun auch das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium vor der wachsenden Waldbrandgefahr gewarnt. Die derzeitige Trockenheit sei bereits ein reales Waldschutzproblem, sagte eine Sprecherin. Auch in den kommenden Tagen ist kein Regen in Sicht. Die ersten Wiesen und Wälder in Rheinland-Pfalz haben schon gebrannt. Meine Kolleginnen und Kollegen haben daher schon am Wochenende bei Instagram dazu berichtet und auch Tipps gegeben, was man im Wald beachten muss, um keinen Waldbrand zu riskieren. Schaut euch den Post gerne an und lasst ein ♥️ da, wenn ihr die Infos hilfreich fandet: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

6:05 Uhr Das Wetter am Dienstag Wir haben es einem Hoch über der Nordsee zu verdanken, dass die nächsten Tage sonnig werden. Wenn ihr eure Nase gerade aus dem Fenster streckt, merkt ihr aber möglicherweise, dass es nachts frostig kalt bleibt. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann allerdings auf bis zu 18 Grad. Mehr Infos in der Wettervorhersage von gestern Abend: Video herunterladen (21 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Vor dem Landgericht in Mainz beginnt heute der Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen versuchten Mordes in sechs Fällen. Er soll in Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) das Wohnhaus seiner schwangeren Lebensgefährtin angezündet haben. Motiv war der Anklage zufolge, dass er an der Vaterschaft des ungeborenen Kindes zweifelte. Die Stadt Speyer plant heute beim Volksfest "Frühjahrsmesse" die wohl größte Übung für Feuerwehr und Rettungskräfte in der Geschichte Deutschlands. Bei der Übung soll der gesamte Festplatz in Speyer geräumt werden. Rund 1.000 Statistinnen und Statisten sollen teilnehmen. In Worms wird heute das neue Stück sowie das Ensemble der diesjährigen Nibelungen-Festspiele vorgestellt. "See aus Asche - Das Lied der Nibelungen" lautet der Titel des aktuellen Stückes von Roland Schimmelpfennig, das die Regisseurin Mina Salehpour zur Uraufführung bringen wird.