In Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) wurden am Sonntag drei Tote gefunden. Die Polizei sucht weiter nach dem möglichen Täter. Weitere Themen im Ticker: Der Blitzermarathon beginnt und in Zweibrücken stehen Schockanrufer vor Gericht.

6:53 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD werden in Berlin fortgesetzt. Laut CSU-Chef Markus Söder beginnt mit der neuen Woche die Schlussrunde der Verhandlungen. Der Prozess gegen mutmaßliche Ex-Mitglieder der linksextremistischen Vereinigung "Das Komitee" wird fortgesetzt. Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, 1995 einen Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis in Berlin-Grünau geplant zu haben, das damals zu einem Abschiebegefängnis umgebaut wurde. Die Beschuldigten lebten nach ihrer Flucht lange in Venezuela und stellen sich nun nach Angaben der Verteidigung dem Verfahren. In Nordhausen in Thüringen gibt es heute eine Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora am 11. April 1945 durch US-Truppen.

6:45 Uhr Landrat Hallerbach im Kreis Neuwied bestätigt Achim Hallerbach (CDU) bleibt Landrat im Kreis Neuwied. Gestern ist er mit mehr als 86 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. 13,5 Prozent der Wahlberechtigten stimmten gegen ihn. Hallerbach war der einzige Bewerber, die Wahlbeteiligung lag vermutlich auch deshalb bei nur 31 Prozent. Der CDU-Politiker ist seit 2018 Landrat im Kreis Neuwied. Er möchte nach eigenen Angaben unter anderem den Katastrophenschutz weiter ausbauen und die medizinische Versorgung im Kreis sichern. Sendung am Mo. , 7.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:38 Uhr Drei Autos in Harxheim ausgebrannt Ich finde, diese Meldung riecht irgendwie verdächtig nach Verbrechen oder zumindest nach einem total aus dem Ruder gelaufenen Jungenstreich. Aber: Die Oppenheimer Polizei sagt, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat. Was ist überhaupt passiert? In der Nacht am Samstag sind im rheinhessischen Harxheim drei Autos komplett ausgebrannt. Sie standen auf einem öffentlichem Parkplatz am Sportplatz. Das Feuer war gegen 3 Uhr morgens über den Notruf gemeldet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen. Sendung am Mo. , 7.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

6:27 Uhr Toter in Mainzer Grünanlage gefunden Passanten haben in Mainz gestern Nachmittag einen toten Mann gefunden - in einer Grünanlage in der Altstadt. Der 52-Jährige konnte inzwischen identifiziert werden. Er gehört der Obdachlosenszene an. Den Informationen der Polizei nach der Polizei liegen bisher keine Anzeichen von äußerer Gewalt vor. Sendung am Mo. , 7.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:23 Uhr Was ist los auf den Straßen? Mit punktgenauen Blitzerstandorten können wir dieser Übersicht leider nicht dienen, aber alle anderen Verkehrsmeldungen bekommt ihr hier zuverlässig und aktuell von uns geliefert. Schaut gerne nochmal rein, bevor ihr gleich losfahrt: Aktuelle Verkehrsmeldungen aus RLP

6:20 Uhr Blitzermarathon in RLP Ich bin ja immer etwas hin- und hergerissen, wenn es um das Thema Blitzer geht. Natürlich habe ich als Autofahrer auch Sorge, mal ein Verkehrsschild zu übersehen und ein teures Foto zu kassieren. Andererseits freue ich mich als Fußgänger auch, wenn bei uns im Ort die Autos mal nicht an mir und meiner Familie vorbeirasen, weil ein Blitzer mehr oder minder offensichtlich am Straßenrand steht. Lange Rede, kurzer Sinn: Diese Woche ist Blitzermarathon! Es soll also besonders viel kontrolliert werden. Welche Standorte schon bekannt gegeben wurden und welche Orte für Kontrollen besonders prädestiniert sind, erfahrt ihr in diesem Artikel: Rheinland-Pfalz Blitzermarathon 2025 Autofahrer aufgepasst: Jetzt wird wieder viel geblitzt in Rheinland-Pfalz Autofahrer aufgepasst: Heute startet der diesjährige Blitzermarathon. Also, Fuß vom Gas oder hübsch machen fürs entsprechende Radarfoto. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 7.4.2025 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:11 Uhr So wird das Wetter in RLP Zum Wochenstart geht es sonnig weiter. Zunächst bleibt es noch frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf 12 bis 15 Grad, so die Vorhersage gestern Abend von Sven Plöger: Video herunterladen (22,9 MB | MP4) Sendung am So. , 6.4.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:04 Uhr Das wird heute wichtig In Rheinland-Pfalz soll ab heute mehr geblitzt werden. Die Polizei hat diese Woche zum "Blitzermarathon" erklärt und will verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren. Einige Standorte hat die Polizei schon im Vorfeld bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr wurden bei den Kontrollen mehr als 7.000 Verstöße festgestellt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) empfängt den Botschafter der Ukraine Oleksii Makeiev zum Antrittsbesuch in der Staatskanzlei. Die beiden wollen nach Angaben der Landesregierung über die aktuelle Lage in der Ukraine sprechen. Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) verlängern ein Projekt für psychische Gesundheit an Schulen. Am Landgericht Zweibrücken beginnt der Prozess gegen ein Mitglied einer Gruppe von Schockanrufern. Der Angeklagte soll in mindestens zwei Fällen Schmuck, Goldbarren und Geld im Wert von rund 130.000 Euro erbeutet haben, nachdem eine Komplizin den Opfern am Telefon vorgegauckelt hatte, Verwandte säßen in Untersuchungshaft und benötigten eine Kaution.

6:01 Uhr Familie in Weitefeld getötet: Das wissen wir bislang An diesem Thema vom Sonntag kommen wir heute nicht vorbei: Es war eine schreckliche Nachricht, die sich gestern wie ein Lauffeuer durch alle Medien verbreitet hat: In Weitefeld, einem kleinen Dorf im Landkreis Altenkirchen, sind drei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelt es um eine dreiköpfige Familie, wie die Polizei gestern Abend mitteilt. Ein 47-jähriger Mann, ein 16-jähriger Jugendlicher sowie eine 44-jährige Frau. Der mutmaßliche Täter ist noch immer auf der Flucht. Die aktuellen Informationen zu dem Fall findet ihr in unserem Artikel: Weitefeld Dorf Weitefeld nach Gewaltverbrechen unter Schock Dreiköpfige Familie im Kreis Altenkirchen getötet - Verdächtiger weiter auf der Flucht In Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) hat die Polizei drei Menschen tot aufgefunden. Der mutmaßliche Täter ist immer noch flüchtig. Sendung am So. , 6.4.2025 21:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten