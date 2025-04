Weitefeld: Mutmaßlicher Dreifachmörder bleibt verschwunden

Das Tötungsdelikt an drei Menschen in Weitefeld (Kreis Altenkirchen) ist mittlerweile fast zwei Wochen her und noch immer ist der mutmaßliche Mörder nicht gefasst. Auch am Donnerstag war die Polizei nochmal mit etwa 1.000 Beamten in und um den Ort im Westerwald im Einsatz.

Weitere Informationen zum Thema