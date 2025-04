Vier Tage nach dem Dreifachmord in Weitefeld im Westerwald standen am Mittwoch die Opfer im Mittelpunkt. In einer Trauerveranstaltung kamen Menschen zusammen, um der drei Toten zu gedenken. In dem 2.300-Einwohner-Ort herrschen Unsicherheit und auch Angst, weil der mutmaßliche Täter noch immer nicht gefasst ist. SWR-Reporter Michael Heußler war in den letzen Tagen oft vor Ort und schildert auch diesmal seine Eindrücke.