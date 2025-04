Am King-Park-Center im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld gab es am Vormittag einen größeren Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann einem anderen mit einer Bombe gedroht.

Als Sonnenanbeterin freut mich, dass es in den nächsten Tagen sonnig und trocken bleibt, am Wochenende wird's sogar fast sommerlich. Unser SWR-Wetterexperte Sven Plöger sagt aber auch, dass es für die Jahreszeit viel zu trocken und viel zu warm ist. Die Natur braucht dringend Regen.

Knapp drei Tage ist es her, dass im Westerwald-Ort Weitefeld eine dreiköpfige Familie brutal getötet wurde . Schrecklich. Nach dem mutmaßlichen Täter, einem 61 Jahre alten, vorbestraften Mann aus dem Nachbarort, wird intensiv gesucht - sogar mit Foto . Bislang aber ohne Erfolg. Die Einwohner des Ortes machen sich entsprechend Sorgen. Mein Kollege Michael Heußler war seit Sonntag mehrfach in Weitefeld - seine Eindrücke seht ihr hier:

