Tötungsdelikt in Weisenheim am Berg

Der Krimi in Weisenheim am Berg in der Pfalz geht weiter - bis der Fall gelöst ist, wird es sich wohl noch hinziehen. Vor zwei Monaten wurde dort der Angestellte eines Cafés erwürgt. Unter Tatverdacht steht sein Chef. Der war geflüchtet, wurde per Haftbefehl gesucht und ist jetzt in der Türkei aufgetaucht. SWR-Reporter Tim Kirschsieper zu den Hintergründen des seltsamen Falls in einem beschaulichen Dorf.