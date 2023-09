per Mail teilen

In einem Hochhaus in Mainz-Weisenau müssen die Wasserleitungen saniert werden. Die 50 Bewohnerinnen und Bewohner können in dieser Zeit ihre Badezimmer nicht benutzen und müssen auf Container vor dem Hochhaus ausweichen. Nach Angaben der Hausverwaltung soll das Wasser maximal sechs Wochen abgestellt bleiben.