Ende Mai und Anfang Juni beginnt der jährliche Reigen der Weinfeste in Rheinland-Pfalz. Wo lohnt es sich mitzufeiern? Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Rheinland-Pfalz ist ohne die Kultur des Weinbaus nicht denkbar. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Anbaugebiete - und jede Menge Feste, traditionsreiche und immer wieder neue mit individuellem Charakter.

Die Liste der Weinfeste erhebt wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Über die Links am Ende der Seite lassen sich noch viele weitere Veranstaltungen entdecken.

Wir beginnen die Reise in Rheinhessen mit dem:

Mainzer WeinUfer an der Rheinpromenade

Das Mainzer WeinUfer 2025 findet vom 29. Mai bis 1. Juni statt und lockt Besucher und Besucherinnen an die Rheinpromenade zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Kaisertor. Das Event bietet eine Vielzahl an rheinhessischen Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten sowie ein Rahmenprogramm mit Musik und Kunst.

Die Nacht der Verführung in Bingen

Dieses Weinfest vom 29. bis 31. Mai auf dem Rochusberg in Bingen besticht durch seine großartige Lage. Man kann den fantastischen Ausblick auf den Rhein und die rheinhessischen Rebenhügel genießen und bei einem Glas Binger Wein die Seele baumeln lassen. Nach Sonnenuntergang werden die Weinberge illuminiert. Wer mag, kann zu Live-Musik in den Frühsommerabend tanzen.

Albansfest in Bodenheim am Rhein

Das St. Albansfest in Bodenheim ist eines der ersten Weinfeste im Jahr zwischen Mainz und Worms. Vom 6. bis 9. Juni schenken die Bodenheimer Winzer an zahlreichen Ständen ihre Weine und Sekte aus. Dazu gibt es vielfältige kulinarische Angebote. Das musikalische Programm bestreiten Bands aus der Region. Besucherinnen und Besucher können durch die Feststraße am Reichsritterstift schlendern und den herrlichen Weitblick bis zum Taunus und zum Odenwald genießen. Zur einen Seite liegt Bodenheim mit seiner über 1.250-jährigen Weinbautradition, zur anderen liegen die grünen Weinbergshänge. Mit einem prächtigen Höhenfeuerwerk klingt das Albansfest aus.

Erdbeerfest Kloster Engelthal in Ingelheim

Das Erdbeerfest im Kloster Engelthal hat in Ingelheim längst Tradition. Zum zwölften Mal öffnen sich die Tore am 29. und 30. Mai für zwei Tage voller Genuss, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl, rund um die Erdbeere, ist gesorgt. Für den Nachwuchs gibt es auch ein Programm. Das reicht von der Strohhüpfburg bis zum Basteln und einem Rummel.

Die Gebäude in Ober-Ingelheim werden von der Familie Wasem bewirtschaftet. Im 17. Jahrhundert war es der Sitz des Adelsgeschlechts Ritter Hundt von Saulheim und seiner Frau Anna Katharina, geb. von Rodenstein. Noch heute schmückt das Wappen beider Familien den Rodensteiner Hof. Den Grundstein für den heutigen Betrieb legte 1912 Julius Wasem.

Nun geht es weiter in die Pfalz.

Maifest in Maikammer

Zum 51. Mal feiert die Gemeinde Maikammer ihr Maifest. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni wird der historische Ortskern wieder zur Weinfestmeile. Die Gäste können sich freuen auf ein langes Wochenende mit regionalen Genüssen, musikalischen Höhepunkten und geselliger Atmosphäre.

Der offizielle Festauftakt ist am Donnerstag, 29. Mai, um 11 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Festweinanstich durch die Maikammerer Weinprinzessin Emely I.

Bad Dürkheimer Stadtfest

Fünf Tage lang sorgen die Bad Dürkheimer Weingüter, Gastronomen und Einzelhändler für Genuss und Unterhaltung. Auf den Bühnen auf dem Stadtplatz und dem Schlossplatz sorgen Bands für Stimmung. Das Stadtfest dauert vom 28. Mai bis zum 1. Juni.

Auch die Jüngsten unter den Stadtfest-Besuchern können wieder so einiges erleben! Ob beim traditionellen Entenrennen, beim Werkstattfest der Offenen Kreativ-Werkstatt, beim Mitmach-Museumstag im Stadtmuseum oder dem Kindertheater.

Heimat- und Blütenfest in Rhodt unter Rietburg

Das viertägige Fest in Rodt unter Rietburg entlang der historischen Theresienstrasse, in Höfen und Zelten unter den üppigen Rosskastanienbäumen ist ein Erlebnis. Zur Eröffnung am 6. Juni gibt es 500 Schoppen gratis. Der Schoppen, das traditionelle Weinmaß, ist nach wie vor am beliebtesten.

Ein absolutes Highlight ist die Fahrt auf dem historischen Etagenkarussell, da funkeln nicht nur Kinderaugen. Kulinarik, Kunsthandwerk und Selbstgemachtes runden das Angebot ab.

Haardter Weinfest auf der Straße in Neustadt/Weinstraße

Immer über Christi Himmelfahrt heißt es Flanieren und Genießen auf dem "Balkon der Pfalz" in Neustadt-Haardt. Das Weinfest vom 28. Mai bis 1. Juni bietet einen großartigen Blick in die Rheinebene. Entlang der Festmeile auf dem Mandelring gibt es neben Haardter Spitzenweinen auch leckere Pfälzer Spezialitäten!

Höhepunkt des Festes ist das Schubkarrenrennen am Vatertag. Unter Anteilnahme der Zuschauer versuchen die Mannschaften, den Schubkarren, beladen mit einem Eimer Wasser, möglichst schnell und ohne Wasserverlust ins Ziel zu bringen. Das Gewinnerteam wird in Wein aufgewogen.

Weinfrühling in Birkweiler

Rund um den Birkweiler Kastanienbusch: Die Weinlage "Keschdebusch" steht im Mittelpunkt des Fests an der Südlichen Weinstraße. Ein zwei Kilometer langer Rundkurs lädt am Pfingstwochenende, 7. bis 9. Juni, zum Entdecken ein. 120 Höhenmeter sind zu bewältigen. Rast machen kann man an sechs Stationen, wo Winzer und Gastronomen leckere Weine und feine Speisen mitten in der Natur anbieten.

Das nächste Ziel ist die Region Nahe/Hunsrück.

Weinhöfefest rund um die Burg Layen in Rümmelsheim

Jedes Jahr an Pfingsten ist in Burg Layen im Kreis Bad Kreuznach richtig was los!

Samstags und Sonntags heißt es von Hof zu Hof ziehen und genießen, denn sieben Winzer und Winzerinnen öffnen ihre Höfe und bieten ein abwechslungsreiches Programm: Essen und Trinken, Live-Musik von Jazz bis Rock, den Trollbachlauf und vieles mehr! Beim Trollbachlauf geht es über verschiedene Distanzen für Klein und Groß. Die Top-Distanz über 10 Kilometer führt durch die umliegenden Weinberge.

Garten von Burg Layen: In den Weinhöfen rund um die Burg in Rümmelsheim findet immer an Pfingsten ein Fest statt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Gerald Abele

Mosel meets Hunsrück an der Hängeseilbrücke Geierlay

Nach dem Erfolg im letzten Jahr geht Mosel meets Hunsrück am 29. Mai in die zweite Runde! Am Sosberger Brückenkopf der Geierlay vereinen sich die besten Weine der Mosel mit den kulinarischen Köstlichkeiten des Hunsrücks. Livemusik trägt dazu bei, dass es ein rundum gelungener Vatertag werden kann.

Weiter geht`s am Mittelrhein

"wein date mittelrhein" in Kaub

Auch im kleinen Anbaugebiet Mittelrhein laden Weingüter zum Probieren ihrer Erzeugnisse ein. Beim "wein date mittelrhein " am Samstag, 7. Juni, in Kaub präsentieren 35 Weingüter ihre Weine und laden zum Flanieren und Probieren in die Altstadt von Kaub ein. Der Weg zu den Weinen führt zu sechs Standorten auf einem vier Kilometer langen Rundweg. Und am Abend wird auf dem Rhein auf der MS Loreley Elegance mit DJ Jan weiter gefeiert.

Wir kommen an die Mosel.

Tage der offenen Weinkeller Traben-Tarbach

Vom 29. Mai bis 1. Juni ist es wieder soweit: Dann heißt es "Zu Gast beim Winzer" in Traben-Trarbach und dem Stadteil Wolf. Während der Tage ab dem Feiertag Christi Himmelfahrt ist für jeden etwas dabei. Die Weingüter laden die Besucherinnen und Besucher ein, die ausgezeichneten Moselweine zu kosten.

In den Winzerhöfen und Weinkellern können sie auch viel Wissenswertes und Interessantes vom Anbau bis zur Lagerung des Weins erfahren. Zum Wein werden natürlich auch typische Speisen aus der Winzerküche gereicht. Geboten wird zudem ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Weinhöfefest in Zeltingen-Rachtig

Die Winzer aus Rachtig laden vom 29. Mai bis 1. Juni ein zu leckeren Weinen und moseltypischen Spezialitäten. Täglich ab 11 Uhr (Samstag ab 14 Uhr) können Sie schlemmen und genießen, an allen vier Tagen in den Weinhöfen und am Samstag auch beim Wandern von Weinoase zu Weinoase.

Wintricher Genusstage

An Pfingsten vom 6. bis 9. Juni finden die Wintricher Genusstage an der Mosel statt. Acht Weingüter sorgen für das leibliche Wohl. Zum Wein bietet jedes Weingut eine individuelle Auswahl an Speisen an. Das reicht vom Spießbraten und der Bratwurst über geschmorte Schweinebäckchen in Traubensoße und vegane Kräuterknödel bis zum Rotweingulasch vom Eifelrind.

Wir beschließen die Reise im Ahrtal.

Der AhrWeinWalk in Ahrweiler

Am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende (29. Mai bis 1. Juni) laden verschiedene Winzerbetriebe in Ahrweiler zu einem ganz besonderen Erlebnis in die Weinberge ein – dem "AhrWeinWalk". Dabei können Wein- und Wanderbegeisterte erstklassige Ahrweine entlang der Ahrweiler Höhenwege probieren und sich mittels Wanderkarte eigenständig zu verschiedenen Weinständen navigieren.

Die Stände sind rund um die Winzerkapelle Sankt Urban auf einem Rundweg von etwa 6 Kilometer Länge platziert. Am Ende des Rundweges lädt eine "AfterWalkLounge" dazu ein, den Tag in entspannter Atmosphäre und bei chilliger Musik ausklingen zu lassen. Hier gibt es neben Weinen und Schorlen auch Spezialitäten der Ahrweiler Gastronomie.

