Weinjahrgang 2021 in RLP fast auf Vorjahresniveau

Die Wein ausbauenden Betriebe und Kellereien in Rheinland-Pfalz haben aus der Traubenernte 2021 gut 5,9 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems mitteilte, waren das 0,7 Prozent (40.800 Hektoliter) weniger als im Vorjahr. Der zehnjährige Mittelwert wurde dennoch um 1,4 Prozent übertroffen. Im vergangenen Jahr wurden zwölf Prozent zu Prädikats-, 82 Prozent zu Qualitäts- und fünf Prozent zu Landwein ausgebaut. Die Weinerzeugung basierte zu 99,8 Prozent auf landeseigenen Trauben. Nur knapp 0,2 Prozent (gut 10.000 Hektoliter) wurden außerhalb von Rheinland-Pfalz zugekauft.