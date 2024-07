Winzerin Cecilia Jost hat im April gegen den Nachfrost gekämpft - mit 130 kleinen Feuern in Eimern. Damit wollte sie ihre Junganlage im Matthiasgarten in Bacharach schützen. Offenbar mit Erfolg, denn die Setzlinge haben den Frost überlebt und sich laut Jost gut entwickelt. Vereinzelt könne man sogar die ein oder andere Traube entdecken. "In zehn Jahren gibt es dann was richtig Schönes", sagt die Winzerin.