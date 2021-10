Hohe Strafen für Traubenklau in Weinbergen gefordert

per Mail teilen

Im Weindorf Wiltingen (Kreis Trier-Saarburg) wurde vor kurzem ein ganzer Weinberg abgeerntet, im Kreis Südliche Weinstraße wurden Rebstöcke ganz zerstört oder unreif gestohlen. Der Bauern- und Winzerverband fordert hohe Strafen.

Fast alle Trauben hatten die Diebe vor einigen Tagen in Wiltingen aus einem umzäunten Weinberg gelesen und mitgenommen, es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Täter sind unbekannt.

Traubenklau in "Nacht- und Nebelaktion"

Ähnliches hat Winzer Axel Scheu in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße) erlebt. Auch bei ihm wurde in diesem Jahr von Unbekannten ein ganzer Weinberg gelesen. Die Trauben seien "in einer Nacht- und Nebelaktion" geerntet und abtransportiert worden, erzählt er Zur Sache Rheinland-Pfalz.

Winzer Axel Scheu im abgeernteten Weinberg SWR

Unreife Trauben geerntet

Er vermutet, dass Laien am Werk waren, denn die Trauben waren noch gar nicht genießbar. Die Rebsorte, Dunkelfelder, habe jedoch für Nicht-Profis schon dunkel und reif ausgesehen. Und auch aus einem anderen Grund schließt der Winzer Kollegen aus: Erst sechs Tage vorher wurden die Rebstöcke mit Pflanzenschutzmittel behandelt. Zum Schutz vor Rückständen im Wein müsse danach eine gesetzliche Wartezeit von 35 Tagen eingehalten werden. "Jeder wusste, dass die Trauben behandelt sind, also nicht verwertbar. Also hat ein Kollege wenig damit anfangen können." Auch einen Racheakt von einem anderen Winzer schließt er aus.

Scheu ist seit 50 Jahren Winzer. Er hat den Eindruck, dass die Zahl der Fälle in den vergangenen Jahren gestiegen ist: "Mein Gefühl ist, dass es durch die Mechanisierung und Technisierung leichter wurde und dass es dadurch auch mehr wurde."

Durchgeschnittene Stämme, abgetötete Reben

Auch im Weinberg von Winzer Frank Meyer aus Gleiszellen-Gleishorbach (Kreis Südliche Weinstraße) wurde dieses Jahr erheblicher Schaden verursacht. Bei einem Teil der Reben wurden die Stämme durchgesägt, ein anderer Teil mit Herbiziden besprüht und abgetötet.

Winzer Frank Meyer vor den zerstörten Rebstöcken SWR

Die Reben müssen nun neu gepflanzt werden, erst in fünf Jahren gebe es wieder neue Erträge. Meyer rechnet mit einem Gesamtschaden von bis zu 17.000 Euro. Er vermutet die Täter im Kollegenkreis: "Das ist viel zu professionell gemacht", sagt er. Hinweise auf die Verursacher gebe es bisher jedoch nicht.

Bauern- und Winzerverband: Keine Häufung der Traubenklau-Fälle

Der Bauern- und Winzerverband kann eine Häufung der Fälle im Vergleich zu früher nicht bestätigen. Vermutlich könne man die Fälle im Kreis unter mutwilliger Zerstörung einordnen, sagt Karl-Friedrich Junker, Winzer und Kreisvorsitzender Südliche Weinstraße für den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.

Karl-Friedrich Junker SWR

Höhere Hemmschwelle schaffen

Lösungen zu finden sei schwierig. Eine Überwachung durch Sicherheitsdienste koste Geld und mache weder Werbung für die Landschaft noch für den Wein. "Wir sind ja froh, dass sich unsere Gäste in den Weinbergen bewegen und sich erholen, spazieren gehen, unsere schöne Landschaft genießen," sagt Junker. Wichtig seien hohe Strafen, damit die Hemmschwelle hoch sei. Es handele sich aber um wenige Fälle. Rivalität unter Winzern könne er nicht bestätigen.

Winzer Frank Meyer vermutet in seinem Fall jedoch Neid und Missgunst unter Kollegen als Motiv. Rechnerisch sei es vielleicht ein kleiner Schaden, für ihn persönlich sei es jedoch ein sehr großer Schaden. "Da blutet das Herz", so Meyer. "Es steckt viel Liebe drin, es ist eine Idee dahinter, und man freut sich den Wein zu trinken."