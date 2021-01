Bei Forschern in der Antarktis ist eine Kiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz angekommen. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd mit. Der Wein war im August auf die 14.000 Kilometer lange Reise geschickt worden. Seit 1984 wird jedes Jahr ein solches Geschenk an das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis versendet - in Gedenken an den Pfälzer Namensgeber der Forschungsstation, Georg von Neumayer. Die Flaschen werden traditionell erst am Mittwinterfest im Juni entkorkt.