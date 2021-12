Kirchen an Weihnachen: Spaltungen überwinden und Gemeinsamkeiten schaffen

Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche haben sich in ihren Predigten und Weihnachtsbotschaften am ersten Weihnachtsfeiertag für mehr Menschlichkeit und Solidarität ausgesprochen.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht angesichts der Corona-Pandemie noch kein Ende der gesellschaftlichen Debatten. "Wir feiern Weihnachten in einer Zeit vieler verwundeter Seelen", sagte Kohlgraf in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag im Mainzer Dom. Die einen trauerten um den Verlust eines geliebten Menschen, andere sorgten sich um ihre berufliche und existenzielle Zukunft, wiederum andere fühlten sich durch Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona ausgegrenzt.

Die Folgen seien laut wahrnehmbar. "Drehen wir die Lautstärke herunter und gehen zuerst einmal selbst an die Krippe, bevor wir es von anderen fordern", empfahl der Bischof. Eine Weihnachtspredigt solle verbinden und nicht neue Spaltungen hervorrufen oder vertiefen. "Daher will ich hier nicht näher auf Vernunftgründe eingehen, auf Verschwörungstheorien oder andere Unsicherheiten."

Corona sei die eine Seite. Die andere zeichne sich auch ab in den Auseinandersetzungen über notwendige oder vermeintlich unverzichtbare Reformen, sagte Kohlgraf. "So notwendig die Suche nach glaubwürdigen Strukturen und Formen kirchlichen Lebens sind, so notwendig ist der gemeinsame Blick auf Christus, auf das Kind in der Krippe, das die unglaubliche Kraft hat, Spaltungen zu überwinden und Gemeinsamkeiten zu schaffen."

Ackermann dankbar für Wissenschaft

Nach den Worten des Trierer Bischofs Stephan Ackermann dürfen die Menschen "wahrhaftig dankbar sein für den ständigen Fortschritt von Wissenschaft und Technik". Ohne Forschung gebe es für viele drängende Probleme keine Lösungen. Zugleich betonte Ackermann am ersten Weihnachtstag im Trierer Dom, dass "das Licht der reinen Rationalität" nicht reiche, weil es nicht das Zwielicht der Zweifel und die Dunkelheiten der Herzen erreiche.

Ackermann betonte: "Wohlbegründetes Vertrauen in die Wissenschaft ersetzt nicht das, was uns der Glaube zu geben vermag. Wir brauchen beides." Ackermann erinnerte daran, dass früheren Generationen der Gottesglaube Erklärungen für Vorgänge gegeben habe, die sie nicht verstanden hätten. Auch zu Beginn der Pandemie habe es vereinzelte Stimmen gegeben, die in Corona "irrigerweise eine Strafe Gottes sehen wollten". Es sei gut, wenn Gott heute nicht mehr als "Lückenbüßer" für die Erklärung von Phänomenen genutzt werde.

Bätzing spricht an Weihnachten über Selbstzweifel

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat in seiner Weihnachtspredigt über Selbstzweifel gesprochen. Viele Menschen auch in privilegierten Gesellschaften wie Deutschland litten darunter, sagte der Bischof am Samstag im Limburger Dom. Er frage sich, wie es dann erst denjenigen gehen müsse, denen die Lebensgrundlagen systematisch entzogen würden.

"Die flüchten müssen, weil Versteppung und Dürre, Fluten und andere Katastrophen ihren Lebensraum vernichten oder weil sie seit Kindertagen immer nur Krieg und Angst kennen - und dann an den Grenzen Europas auch noch benutzt werden im Kalkül eines autokratischen Machthabers." Damit spielte Bätzing auf die Lage der zwischen Belarus und Polen gestrandeten Flüchtlinge an. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die EU zu schleusen.

Weiter fragte Bätzing: "Wie kommen die mit sich selbst klar, denen man nachstellt, nur weil sie beeinträchtigt sind, eine andere Hautfarbe haben, eine andere Geschlechtsidentität, weil sie anders glauben oder einer anderen kulturellen Prägung angehören? Es ist hart, sich gegen solche Widerstände zu behaupten und sich trotzdem in guter Weise annehmen zu können." Der Glaube könne dabei helfen, sich selbst zu akzeptieren, sagte Bätzing. Denn nach christlicher Überzeugung dürfe sich jeder Mensch so wie er sei von Gott angenommen fühlen.

Im Speyerer Dom rief Bischof Karl-Heinz Wiesemann zu einer neuen Balance zwischen der eigenen Freiheit und der Rücksichtnahme auf andere auf. "Keiner lebt für sich allein. Es gibt keine Freiheit, die nicht auch Auswirkungen auf andere hat", sagte Wiesemann am Samstagmorgen im Pontifikalamt.

"In allen Dimensionen des Lebens gilt es den Punkt zu finden, in dem sich die wirkenden Kräfte nicht gegenseitig zersetzen und zerstören, sondern sich Räume gelingenden Zusammenlebens auftun", sagte Wiesemann in seiner Predigt. Davon hänge angesichts der wachsenden ökologischen Bedrohungen und sozialen Spannungen das Gelingen nicht nur des eigenen Lebens, sondern des zerbrechlichen Gleichgewichts ab.

Pfälzische Kirchenpräsidentin fordert mehr Hilfe für Kinder

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst wies noch vor Beginn des Weihnachtsfestes auf die Schutzbedürftigkeit von Kindern hin. Kinder litten nicht nur besonders unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, so Wüst. In Deutschland und weltweit lebten viele Kinder unter armseligen Umständen, mehr Hilfe sei für sie nötig. Viele Kinder in Armut hätten keine Chance auf eine ausreichende Schulbildung, manche seien gar ohne Schutz für Leib und Leben, sagte die Kirchenpräsidentin und ergänzte: "Wir tun nicht nichts. Aber vielleicht ginge mehr." Dass Gott in einem Kind Mensch werde, sei ein Zeichen dafür, dass er in Kindern etwas Besonderes sehe, so Wüst.