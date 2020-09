Bei spätsommerlichen Temperaturen laufen in den rheinland-pfälzischen Städten die Planungen für die Weihnachtsmärkte schon auf Hochtouren. Die Corona-Pandemie stellt die Kommunen jedoch vor besondere Herausforderungen.

Auch wenn die Antworten auf diese Frage in den einzelnen Städten unterschiedlich ausfallen, ist klar: Weihnachtsmärkte in der geselligen Art, wie sie viele Menschen kennen und lieben, wird es in diesem Jahr nicht geben.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich Mitte September dafür ausgesprochen, die traditionellen Weihnachtsmärkte auf größere Räume auszuweiten: "Wir können uns vorstellen, dass es kleine Weihnachtsdörfer gibt mit Kontakterfassung und Personenbegrenzung." Ebenso könne es eine Weihnachtsstadt mit auf mehrere Straßen verteilten Ständen und Fahrgeschäften geben. Dies sei auch ein Signal an die unter der Corona-Krise besonders leidenden Schausteller.

Koblenz: Weihnachtsmarkt vor dem Schloss

In Koblenz gibt es laut Stadtsprecher Heiko Breitbarth Planungen, den Weihnachtsmarkt diesmal vor dem Kurfürstlichen Schloss aufzubauen - "vorbehaltlich der Corona-Situation". Der Weihnachtsmarkt soll eher etwas weiträumiger angelegt werden. Die große Fläche vor dem Schloss ist seit der Koblenzer Bundesgartenschau 2011 eingezäunt. Daher könnte hier laut Breitbarth die Besucherzahl gut kontrolliert und gegebenenfalls begrenzt werden.

Weihnachtsdorf im Westerwald: Vermutlich alle Attraktionen offen

Busgruppen aus ganz Deutschland besuchen eigentlich Jahr für Jahr das Weihnachtsdorf Waldbreitbach (Kreis Neuwied) im Wiedtal im Westerwald. Eine acht Meter hohe Weihnachtspyramide, eine riesige Naturwurzelkrippe und ein schwimmender Adventskranz beispielsweise haben in früheren Jahren die Weihnachtsfreunde erwartet.

"Nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass alle Attraktionen offen sein werden", sagt Heidrun Bittner vom Touristikverband Wiedtal. Nur bei der Kirche sei es noch unsicher. "Das Gute bei uns ist", ergänzt sie, "dass vieles im Freien zu sehen ist." Womöglich kämen auch Besucher, die sonst andere, nun abgesagte Weihnachtsmärkte aufgesucht hätten. Letztlich hänge alles von der Entwicklung der Pandemie ab.

Trier möchte Anfang Oktober Entscheidung fällen

In Trier soll Anfang Oktober entschieden werden, wie der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr über die Bühne gehen soll. "Die Gespräche mit dem Veranstalter laufen noch", so der Sprecher der Stadt. Der Weihnachtsmarkt sei für die Moselstadt "so eine bedeutende Veranstaltung, dass wir davon ausgehen, auf jeden Fall eine tragfähige Lösung zu finden". Wichtig sei, "dass es überhaupt einen Weihnachtsmarkt geben wird". Für Gastronomie und Einzelhandel sei der Markt ein wichtiger Magnet.

Es werde alles getan, um ihn unter den höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen in der Pandemie möglich zu machen. Über eine Absage des Markts werde nicht nachgedacht. Ob die oft diskutierte "Entzerrung" der Buden der bestmögliche Kompromiss sei, konnte der Sprecher nicht sagen. "Möglicherweise gibt es auch für nicht-entzerrte Weihnachtsmärkte tragfähige Konzepte."

Kaiserslautern: Weihnachtsmarkt über die gesamte Stadt verteilt

Auch in Kaiserslautern soll ein Weihnachtsmarkt stattfinden - aber nicht an einem Ort, sondern über die Innenstadt verteilt. Nach aktuellen Planungen wird es unter anderem Glühweinstände mit Stehtischen geben, die aus Schutz vor einer Infektion weit auseinanderstehen. "Es wird ein Weihnachtsmarkt sein, wie wir ihn noch nicht gekannt haben", meint Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD).

Pfalz: Planungen bislang weniger konkret

In Speyer prüft die Stadt derzeit, wie ein Weihnachtsmarkt aussehen könnte. Ein Markt rund um den UNESCO-geschützten Dom gilt wegen mangelnder Infrastruktur dort als eher schwierig. Im Blick haben die Organisatoren derzeit unter anderem den unteren Domgarten. Dadurch könnten mehr Schausteller am Weihnachtsmarkt teilnehmen als in der Innenstadt.

Auch in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) ist eine "corona-konforme Version" angedacht. Dabei könnten Buden wohl auf mehrere Standorte in der Fußgängerzone verteilt sein. In anderen Pfälzer Orten wie in Ludwigshafen untersuchen die Veranstalter, wie ein Weihnachtsmarkt unter wirtschaftlich rentablen und für Besucher attraktiven Bedingungen laufen könnte.

Landeshauptstadt hält sich bedeckt

In Mainz hält sich die Stadtverwaltung noch bedeckt, was Details betrifft, da alle Fragen rund um den Weihnachtsmarkt derzeit noch in den zuständigen Gremien und Ausschüssen beraten würden. Geplant seien zusätzliche Flächen im Innenstadtbereich. Doch dies sei noch in interner Abstimmung und könnte daher noch nicht im Detail benannt werden, teilt Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr mit. Die Stadt lasse durch einen externen Dienstleister ein Hygienekonzept erstellen, "sofern wir in die Umsetzung des potentiellen Weihnachtsmarktes eintreten sollten".

Unterirdischer Markt in Traben-Trarbach abgesagt

Im Moselstädtchen Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) haben sich die Verantwortlichen für eine Absage entschieden. Den unterirdischen Markt, der überwiegend in alten Weinkeller-Gewölben stattfindet, werde es aus Gründen des Infektionsschutzes diesen Winter nicht geben, so die Stadtverwaltung. Der Mosel-Wein-Nachts-Markt lockt normalerweise mehr als 150.000 Besucher in der Saison an.