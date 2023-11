Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Selbstbestimmtes Sterben: Ergebnis des Votings Heute gab es mal ein Voting für euch zu einem sicher ganz, ganz schwierigen Thema, das gestern auch die Nachrichtenlage bestimmt hat: Selbstbestimmtes Sterben. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich gestern festgelegt, und ihr? Rund 78 Prozent derer, die bis eben abgestimmt haben, finden das Urteil nicht richtig. Das Gericht hatte entschieden, dass der schwerkranke Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach nicht selbstbestimmt durch ein todbringendes Medikament sterben darf.

9:49 Uhr Koblenzer Schüler verlieren wegen Netzwerkpanne alle Notizen Ach herrje! Bitter, was da aus Koblenz gemeldet wird. An zwei Koblenzer Gymnasien haben 485 Schüler und Lehrer all ihre Notizen verloren. Der Grund dafür ist ein technisches Problem im städtischen Schulnetz. Sarah Mauer aus unserem Koblenzer Studio weiß genaueres:

9:25 Uhr Verdacht auf illegales Autorennen bei Konz Mensch, inzwischen weiß man doch, was alles schief gehen kann bei der Raserei?! Aber die Polizei muss schon wieder ermitteln wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Diesmal auf der Kreisstraße bei Konz-Könen. Gestern Nachmittag waren dort Mitarbeiter der Stadtverwaltung Konz unterwegs, als ihnen aus Konz-Könen zwei dunkle Autos, ein Mercedes und ein BMW, mit hoher Geschwindigkeit entgegenkamen. Die Zeugen sagten der Polizei, sie hätten stark abbremsen und nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 8. November 2023 um 7:30 Uhr

8:54 Uhr Achtung: Unfall auf der A63! Ein Unfall auf der A63 sorgt in Fahrtrichtung Mainz aktuell für Stau im Berufsverkehr. Laut Autobahnpolizei kam es zwischen Wörrstadt und Kleinwinternheim zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Die linke Spur ist blockiert. Der Verkehr wird rechts vorbeigeleitet.

8:03 Uhr "Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?" Der Spruch von "Kaiser" Franz Beckenbauer gehört sicher zu den Klassikern unter den Werbeslogans. Aber er drängt sich geradezu auf, wenn man hört, dass Ludwigshafen heute schon tatsächlich seinen Weihnachtsmarkt eröffnet! Wann andere im Land, auch in Baden-Württemberg, dran sind, haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Social-Redaktion zusammengestellt:

7:53 Uhr Demo für Gehörlosengeld In Mainz gibt es am Vormittag eine Demonstration für die Einführung eines Gehörlosengeldes in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Veranstalters werden dann etwa 50 bis 100 Demonstrierende gemeinsam zum Landtag laufen. Das Gehörlosengeld wird zurzeit in sieben Bundesländern an Personen mit einer Hörbehinderung ausgezahlt. Mit dem Geld sollen Mehrausgaben ausgeglichen werden, die den Menschen durch ihre Behinderung entstehen. Das Land Rheinland-Pfalz hatte im September eine Petition abgelehnt, die gefordert hat, diese finanzielle Unterstützung auch hier einzuführen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 8. November 2023 um 7:00 Uhr

7:37 Uhr Voting: Selbstbestimmtes Sterben SWR Jürgen Härpfer Gestern kam das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig: Der schwerkranke Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach darf nicht selbstbestimmt durch ein todbringendes Medikament sterben. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht verweigert also Sterbewilligen wie Harald Mayer, sich eine tödliche Dosis Betäubungsmittel kaufen zu dürfen. Für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, gebe es andere zumutbare Wege und Möglichkeiten, heißt es. Sie würden dadurch nicht in ihrem Recht auf einen selbstbestimmten Tod verletzt. Die Gefahren eines Missbrauchs durch das Medikament seien zu hoch.

7:16 Uhr Strohballen brennen im Kreis Ahrweiler - Brandstiftung? In Eckendorf im Kreis Ahrweiler haben gestern am späten Abend mehrere Strohballen gebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Demnach hatten gegen 22.00 Uhr zwei Strohballenlager gebrannt: Eins brannte vollständig ab, das andere konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 8. November 2023 um 7:00 Uhr

6:58 Uhr Tonnenschweres U-Boot soll gedreht werden Auf dem Gelände des Technik-Museums Speyer ist heute eine spektakuläre Aktion geplant. Experten wollen das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 auf die Seite legen. Es ist der zweite Versuch, Ende September ging das Ganze schief. Hintergrund ist, dass der Stahlkoloss 2024 auf dem Neckar auf einem Ponton zu einem Museum ins badische Sinsheim transportiert werden soll - und aufrecht nicht unter allen Neckarbrücken durchpasst.

6:48 Uhr ...Und sonst so am 8. November?... ...1989: Die Mitglieder des SED-Politbüros treten unter dem Druck der andauernden Massenproteste geschlossen zurück. Das Gremium formiert sich noch am selben Tag neu. Doch die Proteste der DDR-Bevölkerung für Reformen und Reisefreiheit halten an. Keinen Monat später, am 3. Dezember 1989, löst sich das Politbüro endgültig auf. ...2013: Taifun Haiyan, einer der stärksten jemals aufgezeichneten tropischen Wirbelstürme, trifft auf die Philippinen. Bei dem Sturm sterben mindestens 6.340 Menschen, über 1.000 werden vermisst. ...2016: Donald Trump wird zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und besiegt Hillary Clinton, die erste Frau, die von einer großen Partei nominiert wurde.

6:33 Uhr Borussia Dortmund auf dem Weg ins Achtelfinale der Champions-League Am vergangenen Wochenende noch mit 0:4 gegen die Bayern untergegangen, hat sich Borussia Dortmund gestern Abend gut erholt gezeigt. Im vierten Gruppenspiel der Champions-League gewann der BVB zu Hause gegen Newcastle United mit 2:0 und hat sich damit ein gutes Stück näher an das Achtelfinale herangearbeitet. Vorzeitig in der K.o-Runde steht RB Leipzig. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am 4. Gruppenspieltag beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad mit 2:1 und löste das Ticket fürs Achtelfinale der Königsklasse so früh wie noch nie. Knapper Sieg in Belgrad: Leipzig steht im Achtelfinale der Champions League

6:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundestag berät über die Begrenzung der irregulären Migration nach Deutschland. Die CDU/CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Sie fordert, jetzt entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Migrationszahlen deutlich zu senken. Die Union reagiert damit auf das Spitzentreffen von Bund und Ländern in der Nacht zum Dienstag, das aus ihrer Sicht zum Thema Migration unzureichende Ergebnisse gebracht hat.

über die nach Deutschland. Die CDU/CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Sie fordert, jetzt entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Migrationszahlen deutlich zu senken. Die Union reagiert damit auf das Spitzentreffen von Bund und Ländern in der Nacht zum Dienstag, das aus ihrer Sicht zum Thema Migration unzureichende Ergebnisse gebracht hat. Die Europäische Kommission will Berichte zu den Reformfortschritten der EU-Beitrittsanwärter vorlegen. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie die Bewertung der Ukraine ausfällt. Das von Russland angegriffene Land erhofft sich von der Kommission, dass sie den 27 Mitgliedstaaten eine Empfehlung für den Beginn von formellen Beitrittsverhandlungen gibt. Die Staats- und Regierungschefs wollen über diese Frage im Dezember entscheiden.

der EU-Beitrittsanwärter vorlegen. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie die ausfällt. Das von Russland angegriffene Land erhofft sich von der Kommission, dass sie den 27 Mitgliedstaaten eine Empfehlung für den Beginn von formellen Beitrittsverhandlungen gibt. Die Staats- und Regierungschefs wollen über diese Frage im Dezember entscheiden. Die deutschen Eishockey-Frauen werden am Abend zum ersten Mal beim Deutschland Cup antreten. Gegner der Nationalmannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ist in Landshut die dänische Auswahl. Zum Turnier-Auftakt treffen Tschechien und Finnland am Nachmittag aufeinander. Für die Frauen ist die Teilnahme am Deutschland Cup eine Premiere. Damit soll die Aufmerksamkeit auf das Frauen-Eishockey gesteigert werden.

6:07 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz heute Der Deutsche Wetterdienst sagt für diesen Mittwoch zunächst wechselhaftes Wetter voraus. Am Vormittag können im Norden von Rheinland-Pfalz noch vereinzelt Schauer runterkommen, davon abgesehen soll es trocken bleiben. Gegen Abend zieht es sich mehr zu und in der Nacht fällt wieder Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad, in Hochlagen sieben bis neun Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise auch frischer Wind aus Südwest. Weitere Details hat SWR-Wetterexperte Thomas Ranft. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in unserem Bundesland Es geht los: Heute öffnet der erste Weihnachtsmarkt in RLP für dieses Jahr seine Pforten - und zwar in Ludwigshafen. Der Weihnachtsmarkt geht bis zum 23. Dezember. SWR Gehörlose wollen in Mainz auf die Straße gehen und für die Einführung eines Gehörlosengeldes demonstrieren. Das gibt es in RLP nämlich bislang nicht - anders als in sieben anderen Bundesländern. Die Landesregierung hat erst vor kurzem eine entsprechende Petition von Gehörlosen dazu abgelehnt. Bei einem spektakulären Manöver auf dem Gelände des Technik Museums im pfälzischen Speyer soll heute das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 gedreht werden. Hintergrund ist, dass der Stahlkoloss 2024 zum Partnermuseum nach Sinsheim (Baden) transportiert wird. Da einige Neckarbrücken zu niedrig sind, muss das ausgemusterte Gefährt vor der Durchfahrt um 90 Grad gedreht werden. Ein erster Versuch war aus technischen Gründen abgesagt worden.