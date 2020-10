Als Folge der steigenden Corona-Zahlen werden in Deutschland reihenweise die Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch in Rheinland-Pfalz wird die Zahl der Verkaufsstände und Glühweinbuden wohl überschaubar bleiben.

Weihnachtsmärkte haben in Rheinland-Pfalz eine lange Tradition. Aber in der gewohnten Form wird in diesem Jahr wohl keiner stattfinden. Das lässt schon die aktuelle Corona-Verordnung des Landes nicht zu, die die Zahl der Besucher bei Veranstaltungen im Freien zuletzt auf 250 begrenzte. In vielen Städten wie Mainz und Ludwigshafen sind die Regelungen noch deutlich schärfer.

Die Landesregierung hat bislang davon abgesehen, wegen des Anstiegs der Infektionszahlen Weihnachtsmärkte generell zu verbieten. Das Gebot der Stunde sei aber: "Leute, feiert nicht mehr in diesen engen Zeiten!"

Kleine "Weihnachtsdörfer" angedacht

Im September hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Weihnachtsmärkte unter bestimmten Voraussetzungen noch als möglich bezeichnet. Kleine "Weihnachtsdörfer" mit Kontakterfassung und Personenbegrenzung seien eine Alternative. Eine andere Lösung sei, die Stände und Angebote über die jeweilige Innenstadt zu verteilen und so die ganze Stadt zur "Weihnachtsstadt" zu machen. Als Dreyer in den vergangenen Tagen die verschärften Corona-Beschränkungen vorstellte, wurde zum Thema Weihnachtsmärkte nichts gesagt.

Angedacht sind kleinere Lösungen wie "Weihnachtsdörfer" dpa Bildfunk picture alliance/David Schwarz/dpa

Schon zahlreiche Absagen

Reagiert haben aber schon zahlreiche Städte und Ortschaften in Rheinland-Pfalz, die ihre Weihnachtsmärkte absagten, etwa in der Westpfalz. Die Entscheidungsträger an anderen Orten des Landes hoffen noch auf eine deutliche Verbesserung der Zahl der Corona-Infizierten. So ist derzeit die Lage in den großen Städten:

Mainz

Die Coronaampel steht in Mainz auf "Rot", Sollte das so bleiben, wird der Weihnachtsmarkt wohl abgesagt werden. Derzeit sind nur Veranstaltungen im Freien mit höchstens 100 gleichzeitig anwesenden Besuchern erlaubt. Ursprünglich war der Markt in der Zeit vom 26. November bis zum 23. Dezember geplant. Das Konzept sieht vor, dass Essens- und Getränkestände auf großen Plätzen aufgestellt werden und die Verkaufsstände in den Straßen, damit es nicht an bestimmten Stellen zu Staus und Gedränge kommt.

Ludwigshafen

Der Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr deutlich verkleinert werden und "Winterzauber" heißen. Das Konzept sieht vor, dass vom 6. November bis 23. Dezember auf dem Berliner Platz 15 Schaustellerfamilien ihre Buden aufstellen - natürlich unter Berücksichtigung aller Hygiene-Richtlinien und Vorgaben der Stadt.

Koblenz

Ob es einen Weihnachtsmarkt in Koblenz geben wird und wie der aussehen könnte, ist noch nicht endgültig entschieden. Auf SWR-Anfrage teilte die Tourismus-Zentrale mit, es gebe Pläne für einen Weihnachtsmarkt vom 19. November bis 10. Januar in der Alt- und Innenstadt - natürlich mit Corona-Auflagen. Weil sich die Corona-Zahlen aber ständig veränderten, sei die letzte Entscheidung noch nicht gefallen.

Trier

In Trier findet der Weihnachtsmarkt nach derzeitigem Stand statt. Damit sich die Menschen etwas besser verteilen können, wird es neben dem Domfreihof und dem Hauptmarkt diesmal auch auf dem Viehmarkt Stände geben. Insgesamt sind maximal 1.100 Besucher gleichzeitig zugelassen. In den speziellen "Gastronomiebereichen" gibt es Einlasskontrollen, bei denen auch die Kontaktdaten abgefragt werden. Auch die Eisbahn auf dem Kornmarkt, die nicht direkt zum Weihnachtsmarkt gehört, wird es in diesem Jahr geben.

Kaiserslautern

"Lautern leuchtet - Jetzt erst recht!" heißt es auf der Homepage der Stadt trotzig. Dennoch wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr deutlich anders aussehen als sonst. Ursprünglich sollten die Buden vom 23. November bis 23. Dezember aufgrund von Corona über die ganze Innenstadt verteilt werden. Jetzt hat sich die Stadt für einen Bereich zwischen Stiftsplatz und Altenhof sowie auf Teilen der Marktstraße verständigt. Insgesamt soll es weniger Buden geben und diese sollen mindestens sechs Meter auseinander stehen, damit es kein großes Gedränge gibt. Auf Programmpunkte soll ganz verzichtet werden.