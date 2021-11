So sind in Rheinland-Pfalz die Regeln bei den Weihnachtsmärkten

Die Landesregierung hatte für die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz weitgehende Lockerungen zugelassen: keine Masken, keine Zugangskontrollen. Doch die vierte Corona-Welle ist da. Nun sieht alles wieder anders aus.

Mit der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung, die am 8. November in Kraft trat, wurden Veranstaltungen im Freien ohne Abstandsregeln, Kontaktdatenerfassung und Maskenpflicht erlaubt. Maskenfreien und abstandslosen Weihnachtsmärkten hätte damit nichts im Wege gestanden. Die Städte können bisher frei über die jeweiligen Regeln entscheiden. Aber jetzt explodieren die Infektionszahlen. Bund und Länder haben neue Corona-Beschlüsse gefasst. Die Veranstalter müssen umdenken.

Hinweis zur Berichterstattung Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Trotzdem kann es sein, dass sich kurzfristig etwas ändert. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten der jeweiligen Städte oder auf den Online-Seiten unserer SWR-Regionalstudios in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern.

Ob es doch landesweite Regeln für Weihnachtsmärkte geben müsse, werde sich das Kabinett noch einmal anschauen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Fest steht aber schon, dass ab Mittwoch auch bei Außenveranstaltungen grundsätzlich eine Maskenpflicht gilt, wenn Abstand nicht sicher eingehalten werden kann.

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte zuletzt darauf verwiesen, dass Veranstalter und Kommunen ihre Weihnachtsmärkte auch in "2G weiterplanen können", wie das an vielen Orten schon der Fall sei. Zudem könnten die Städte auch wieder für Fußgängerzonen oder andere festgelegte Bereiche eine Maskenpflicht verhängen.

Viele Kommunen hatten sich bereits im Vorfeld eigene, strengere Konzepte überlegt, oft mit Zugangsbeschränkungen über die 2G-Regel. Heißt: Die Besucher müssen vor Eintritt nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind oder als genesen gelten.

Hinweis zur Aktualität der Informationen

Weihnachtsmärkte können in Zeiten von Corona kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. Auch die Bedingungen und Regeln vor Ort können sich ändern. Bitte informieren Sie sich vor einer möglichen Anreise noch einmal, ob und unter welchen Bedingungen die von Ihnen gewählte Veranstaltung stattfindet.

Das planen die einzelnen Städte:

Alzey

Andernach

Bernkastel-Kues

Bitburg

Frankenthal

Ingelheim

Kaiserslautern

Koblenz

Landau

Ludwigshafen

Mainz

Mayen

Neustadt an der Weinstraße

Neuwied

Speyer

Traben-Trarbach

Trier

Worms

Zweibrücken

Mainz mit mehreren Arealen - als 2G Veranstaltung

Auf dem Weihnachtsmarkt in der Mainzer Innenstadt gilt eine 2G-Zugangsregelung. Der Markt ist am 25. November vor dem Dom eröffnet worden. Besucher müssen sich unter Vorlage eines Nachweises ein Bändchen für das Handgelenk holen. Sicherheitsleute kontrollieren. Wer ohne Bändchen auf dem Weihnachtsmarkt angetroffen wird, muss 150 Euro Bußgeld zahlen.

In diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt in Mainz eine Weihnachtsstadt. Um den Markt zu entzerren, seien die Buden auf die ganze Stadt verteilt, erklärte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) Sie stehen unter anderem auf der Ludwigsstraße, Stadthausstraße, an der Seppel-Glückert-Passage, Emmeransstraße und Adolf-Kolping-Straße. Kernbereich des Weihnachtsmarktes sollen der Domplatz, das Höfchen und der Liebfrauenplatz werden. Der Wochenmarkt wird auf den Gutenbergplatz ausweichen.

Bereits am 12. November begann in Alzey der Weihnachtsmarkt auf Ross- und Fischmarkt. Er dauert bis zum 30. Dezember. Auf der Website der Stadt heißt es, der Markt finde unter den jeweils gültigen Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes statt. Derzeit gibt es keine Zugangskontrollen und -beschränkungen; lediglich im Innenbereich der Almhütte gilt die 2G-Regelung. Es wird empfohlen, auf dem gesamten Gelände Abstand zu halten und in Nähe der Verkaufsstände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auch in Ingelheim laufen die Planungen. Dort wird der Weihnachtsmarkt an der Burgkirche unverändert unter 2G-Bedingungen stattfinden, und zwar am 2., 3. und 4. Adventswochenende. Die Zugangsberechtigung (Geimpft oder Genesen), die für alle Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahre erforderlich ist, wird an drei Eingängen kontrolliert. In Worms ist der Weihnachtsmarkt bereits am Wochenende gestartet, er läuft bis 23. Dezember. Auch hier gilt die 2G-Regel, außerdem müssen Besucher Masken tragen. Die Stadtverwaltung hat Kontrollen angekündigt. Der Märchen-Weihnachtsmarkt in Ober-Hilbersheim im Kreis Mainz-Bingen wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Trierer Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene

In Trier geht der Weihnachtsmarkt wegen steigender Corona-Zahlen unter Einhaltung der 2G-Regel über die Bühne. Das heißt, zum weihnachtlichen Budenzauber haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Es werde eine Absperrung und Einlasskontrollen geben. Ansonsten könne der Weihnachtsmarkt auf dem Domfreihof und dem Hauptmarkt wie geplant stattfinden. Die Zahl der Verkaufsstände sei im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten auf gleicher Fläche ohnehin von 90 auf 60 reduziert worden. Zudem gebe es kein Bühnenprogramm und keinen Stand mit Innengastronomie. Das weihnachtliche Ambiente soll bis 22. Dezember geboten werden.

Auch in Bernkastel-Kues gibt es 2021 einen Weihnachtsmarkt. Er findet laut Veranstalter ohne Zugangskontrollen bis 19. Dezember statt. 2- oder 3-G-Regeln finden demnach keine Anwendung, auch nicht die Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Man habe zusätzliche Freiflächen geschaffen und die Zahl der Verkaufsstände reduziert, damit genügend Abstand gehalten werden könne. An den Ständen, in Warteschlangen, auf der Toilette oder überall dort, wo kein Abstand gehalten werden könne, rate man dennoch zum Tragen einer Maske. An den Ständen würden Desinfektionsspender aufgestellt. Auf ein Bühnenprogramm und auf größere Veranstaltungen wie beispielsweise das Feuerwerk oder die Fackelschwimmer werde verzichtet.

Traben-Trarbach: Kein "Mosel-Wein-Nachts-Markt"

Im Moselstädtchen Traben-Trarbach dagegen macht der Weihnachtsmarkt auch diesen Winter noch mal Pause. Denn der "Mosel-Wein-Nachts-Markt" findet, im Gegensatz zu anderen Weihnachtsmärkten, unterirdisch in alten Weinkeller-Gewölben und somit in geschlossenen Bereichen und auf engstem Raum statt. "Dies ist dem Veranstalter, der Stadt und den Betreibern einfach zu riskant", teilte die Stadt mit. Nach Angaben von Stadtbürgermeister Patrice Langer soll es stattdessen einen "Winter-Wein-Zauber" geben. Zwei Plätze sollen in Winter-Glühweindörfer verwandelt werden, vom 26.11. bis 2.1. immer an den Wochenenden und an gesonderten Öffnungstagen.

Abstand statt Zugangsbeschränkung in Bitburg

In Bitburg setzt man auf Abstand. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sollen unter dem Motto "Weihnachtsstadt Bitburg" Stände über die komplette Fußgängerzone verteilt aufgestellt werden, um genug Abstand zwischen den einzelnen Buden zu gewährleisten. Eine Zugangsbeschränkung für die Fußgängerzone ist nicht vorgesehen. Voraussetzung sei, dass die Entwicklung der Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen die Veranstaltung erlaubten.

Statt großer Bühne sollen kleinere Musikauftritte in einem Zelt stattfinden. Geöffnet ist der Markt vom 27. November bis zum 19. Dezember - immer von Donnerstag bis Sonntag.

So planen Ludwigshafen, Speyer und Kaiserslautern

In Ludwigshafen begann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sehr früh: Nachdem der Markt im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, öffnen die Hütten nun vom 10. November bis zum 23. Dezember, wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mitteilte. Bislang galt freier Zugang für alle ohne Eingangskontrollen; ab Dienstag (23. November) haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu umzäunten Flächen.

In Speyer geht es am Montag los, bis 6. Januar. Angesichts steigender Corona-Zahlen gelten nach Angaben von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) folgende Regeln: Es wird eine Maskenpflicht gelten, wo Abstand nicht möglich ist und die 3G-Regel an den Verzehr – und Verweilstationen. Die Stadt könne die Regeln jederzeit verschärfen, je nachdem, wie sich die Lage entwickele und was Land und Bund in den kommenden Tagen entschieden.

In Landau werden sich die Hütten und Buden in diesem Jahr über die gesamte Stadt verteilen, an einem Ende der Obertorplatz mit einem Riesenrad, am anderen Ende der Untertorplatz mit einer Eislaufbahn. Das Corona-Regelwerk ist bislang überschaubar: Nur in einem eigens angemieteten Ladengeschäft für die Kunsthandwerker soll 3G gelten. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) betont aber: "Wir beobachten sehr genau die Infektionslage und sind mit dem Land sowie anderen Städten in Kontakt." Zeitnah könne man zum Beispiel eine Maskenpflicht auf dem Markt einführen. Los geht es in Landau am 25. November.

In Kaiserslautern öffnete der Weihnachtsmarkt am 22. November. Vor dem Start hatte die Stadt die Hygiene-Regeln nochmal verschärft: Auf dem Areal zwischen Stiftsplatz, Schillerplatz und Altenhof sowie entlang der Marktstraße sind beispielsweise die Glühweinstände eingezäunt, dort gilt die 2G-Regelung. Um die Kontrollen zu erleichtern, erhalten Besucher nach Angaben der Stadt ein Zugangsbändchen, das sie vorzeigen müssen. Auch für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, der am Freitag beginnt, gelten neue Regeln: Im gesamten Gebäude gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. Außerdem wird es kein Essen und keine Getränke in der Fruchthalle geben. Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern legt planmäßig am 23. Dezember eine Pause ein, er wird anschließend vom 27. bis 30. Dezember als Silvestermarkt fortgeführt. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) schließt aber auch ein vorzeitiges Ende nicht aus, sollte sich die Corona-Lage weiter verschärfen.

In Zweibrücken hingegen ist der Weihnachtsmarkt komplett abgesagt worden. "Ich bedauere diese Entscheidung sehr", sagte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Er kritisierte die Landesregierung, weil sie lange Zeit keine einheitlichen Regeln geschaffen habe. Wosnitza stellte klar: Eine 2G-Regelung sei für die Stadt und die Veranstalter nicht realisierbar.

In Neustadt an der Weinstraße steht der Termin für den "Weihnachtsmarkt der Kunigunde" fest: Noch bis zum 22. Dezember soll der festlich geschmückte Marktplatz Besucherinnen und Besuchern Feststimmung bescheren. Nach Angaben der Stadt gilt in den Warteschlangen die Maskenpflicht, außerdem für den gesamten Markt 3G. Die Einhaltung der Regeln werde kontrolliert.

In Frankenthal ist der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz Zuhause. Die Besucher werden in diesem Jahr allerdings auf das Bühnenprogramm und die Adventskonzerte in den Kirchen verzichten müssen. Die Stadtverwaltung teilte zudem mit, dass eine Maskenpflicht auf dem Markt gilt - die Masken dürften nur zum Essen oder Trinken abgenommen werden. Der Weihnachtsmarkt geht noch bis zum 29. Dezember.

Weihnachtsmarkt in Koblenz: Glühwein und Bratwurst nur mit 2G

Im Norden von Rheinland-Pfalz planen unter anderen Koblenz, Neuwied, Mayen und Andernach Weihnachtsmärkte. In Koblenz will man mit einem flexiblen Konzept auf die Pandemielage reagieren und den "Budenzauber" sowohl zeitlich als auch räumlich entzerren. Umzäunte Gastronomiebereiche fallen nach derzeitigem Stand weg. So könnten die Stände mit noch größeren Abständen aufgestellt werden. Nach Angaben von Oberbürgermeister David Langner (SPD) muss, wer auf dem Weihnachtsmarkt Essen oder Trinken möchte, geimpft oder genesen sein. Um also einen Glühwein oder eine Bratwurst zu bekommen, müsse an den Ständen der Impfausweis und der Personalausweis vorgezeigt werden. Dann erhalte man ein Bändchen und könne an diesem Tag oder mehrere Tage hintereinander dort konsumieren, sagte Langner. Es werde auch Kontrollen des Ordnungsamtes geben. Ansonsten seien keine Einschränkungen vorgesehen.

Bühnendarbietungen wird es nicht geben, ausgenommen die Eröffnung des Marktes im Rathausinnenhof. Zudem wird dort der "Klingende Adventskalender" geboten (Stand: 10.11.). Am 19. November ging es los; Ende am 9. Januar.

In Neuwied laufen die Planungen für den diesjährigen Knuspermarkt auf Hochtouren. Er soll nach Angaben der Stadt von Montag an bis zum 23. Dezember die Menschen in die Innenstadt locken. Das Konzept sehe deutlich mehr Freiflächen vor, außerdem soll es kein Bühnenprogramm geben.

In der Stadt Mayen findet wieder der alternative Weihnachtsmarkt, der "Mayener Weihnachtszauber", statt. Nach Angaben der Stadt Mayen erwarten die Besucher an allen Adventswochenenden eine Reihe an Buden - verteilt über die ganze Innenstadt. Vom 26. bis 28. November gibt es zudem auf der Genovevaburg einen Adventsmarkt mit 2-G-Regelung.

Seit dem 19. November läuft der Weihnachtsmarkt in Andernach. Geplant ist der Markt samt lebendiger Krippe in der Innenstadt bis zum 19. Dezember - am 24. Dezember soll es noch einen kleinen Weihnachtsumtrunk geben. Die Stadt Andernach plant nach eigenen Angaben mit 2G-Regelung. Die Stadt Cochem hat ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Es sei zu kompliziert, auf 2G umzustellen, hieß es von der Stadtverwaltung.

In den vergangenen Tagen sind aber auch mehrere Weihnachts-und Adventsmärkte in Rheinland-Pfalz abgesagt worden, darunter in Saarburg, Freinsheim, Haßloch, Grünstadt und Jockgrim.