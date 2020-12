per Mail teilen

Die stellvertretenden Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrike Scherf, hat in ihrer Weihnachtspredigt in Worms betont, dass Gott für die Menschen da sei, die derzeit litten. Ihnen gelte ganz besonders das Versprechen: "Fürchte dich nicht, ich bin für dich da."