Kurz vor Weihnachten nimmt das Versenden von Paketen ordentlich an Fahrt auf. Das bedeutet nicht nur viel Arbeit für die Post und Paket-Zusteller, sondern auch für den Zoll: Dieser kontrolliert in Mainz Ware aus dem Nicht-EU-Ausland - und findet dabei Fälschungen, Medikamente und Persönliches. Die Beamten müssen entscheiden, was einkassiert werden muss, wo Nachzahlungen fällig werden und was einfach weitergesendet werden darf - eine Entscheidung, die nicht immer leicht fällt.