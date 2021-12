Zehntausende Kinder und Jugendliche in RLP sitzen in den Ferien fest

Geschenke kaufen mit den Eltern, Plätzchen backen mit Oma und Opa - das fällt für zigtausend Schülerinnen und Schüler dieses Jahr flach, denn sie sind in den Weihnachtsferien in Quarantäne.

Schon jetzt zeichnet sich ab: Wenn am 23. Dezember die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz beginnen, werden mehrere tausend Schülerinnen und Schüler zu Hause in Quarantäne sein. Auch Hunderte von Lehrern und Lehrerinnen dürfen wegen Corona weder Verwandte besuchen, noch Besuch empfangen.

ADD meldet Corona-Rekordzahlen

Noch nie hat die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) so viele Corona-Infektionen an Schulen registriert wie in diesem Jahr. Eine Statistik der ADD zeigt: Nach den Herbstferien ging die Infektionskurve steil nach oben. Wenige Tage vor Weihnachten sind fast 5.300 Schülerinnen und Schüler sowie rund 400 Lehrkräfte betroffen. Dazu kommen etwa 22.000 Corona-Verdachtsfälle.

Welche Regeln treten in Kraft, wenn mein Kind positiv auf Covid-19 getestet wird?

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Fast 100 Klassen landesweit in Quarantäne

Zum Stichtag 15. Dezember waren laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 91 Klassen in Rheinland-Pfalz in Quarantäne, eine Schule war geschlossen. Die ADD verweist darauf, dass das örtliche Gesundheitsamt entscheidet, welche Maßnahmen im Falle eines Corona-Ausbruchs ergriffen werden.

Ab wie vielen Coronafällen wird die komplette Klasse in Quarantäne geschickt?

Die meisten Coronafälle zurzeit an Pfälzer Schulen

Im landesweiten Vergleich verzeichnet die Stadt Ludwigshafen zurzeit (Stand: 15. Dezember) die meisten Coronafälle bei Schülern: 376. Der Rhein-Pfalz-Kreis meldet 263, die Stadt Kaiserslautern 235. Die wenigsten Meldungen kommen aus dem Landkreis Kusel: Hier wurden 36 Coronafälle registriert, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 45 und in der Stadt Zweibrücken 65. Die aktuellen Zahlen schicken die Schulen täglich an die ADD.

Wo und wie können sich Corona-positive Kinder während der Ferien freitesten?

Auch, wenn die Infektionszahlen hoch sind: Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, lehnt ab, die Weihnachtsferien im Land zu verlängern. dpa Bildfunk Picture Alliance

Verlängerung der Weihnachtsferien in RLP ist vom Tisch

Trotz der hohen Infektionszahlen lehnt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) ab, die Schulen im Land flächendeckend zu schließen und ins Home-Schooling zu wechseln. Auch die Möglichkeit, die Weihnachtsferien zu verlängern, indem sie früher beginnen oder später enden, schließt Hubig aus.

Dabei hatte eine Umfrage des Landeselternbeirats ergeben, dass sich die Mehrheit wünscht, die Weihnachtsferien auszudehnen. Auch aus der Kommunalpolitik kamen entsprechende Forderungen - die Bildungsministerin hatte ihnen jedoch Anfang Dezember eine klare Absage erteilt.

In Baden-Württemberg dürfen sich Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor den Weihnachtsferien in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Diese Option gibt es für die rund 515.000 Schüler sowie für die rund 50.000 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz nicht.

Aktuelle Zahlen: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellen Corona-Zahlen für Rheinland-Pfalz sowie die Inzidenzwerte für Ihre Stadt oder Ihren Landkreis finden Sie hier.

Gibt es einen Corona-Verdachtsfall in der Klasse, hat nur das betroffene Kind eine sogenannte "Absonderungspflicht". Das heißt: Es muss zum Schutz von anderen Personen in Quarantäne. Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse bzw. in der Lerngruppe sowie Lehrer können in der Regel weiter an die Schule. Sie müssen sich allerdings an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen täglich selbst testen und eine Maske am Platz tragen. Die ADD weist darauf hin, dass die Testpflicht nicht für Geimpfte und Genesene gilt – sie können freiwillig die Testung mitmachen. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern muss dazu eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten vorliegen.

Das Gesundheitsamt kann nach Angaben der ADD bei "besonderen Ausbrüchen" auch strengere Maßnahmen anlegen. Dann sollen sich auch die unmittelbaren Sitznachbarn der positiv Getesteten in Quarantäne begeben. Alle anderen können nach einem negativen PCR-Test wieder in die Schule gehen. Die Test- und Maskenpflicht bleibt bestehen.

Die Entscheidung, wann wie viele Kinder einer Klasse in Quarantäne geschickt werden, liegt beim örtlichen Gesundheitsamt. Sollte es ein "besonders relevantes Ausbruchsgeschehen" geben oder beispielsweise eine in Deutschland noch nicht verbreitete Virusvariante festgestellt werden, müssen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das weitere pädagogische Personal sofort in Quarantäne. Ein "besonders relevantes Ausbruchsgeschehen" kann bereits ab einem zweiten Corona-Verdachtsfall in der Klasse vorliegen - das liegt im Ermessen des Gesundheitsamtes.

Personen, die sich in einem Radius bis 1,5 Metern für einen "nicht unerheblichen Zeitraum" bei der positiv getesteten Person aufgehalten haben, können ab dem fünften Tag einen PCR-Test durchführen lassen. Sollte er negativ ausfallen, kann die Quarantäne beendet werden.

Alle weiteren Kontaktpersonen können unmittelbar einen PCR-Test durchführen und – sobald das negative Testergebnis vorliegt – die Schule wieder besuchen. Allerdings müssen sie sich, sobald sie wieder in der Schule sind, selbst testen. Das gilt auch noch an den folgenden drei Schultagen. Außerdem gilt Maskenpflicht. Geimpfte und genesene Personen müssen nicht in Quarantäne.

Die Kinder benötigen für einen PCR-Test ein Antragsformular des zuständigen Gesundheitsamtes. Die Handhabung, um an dieses Formular zu kommen, ist unterschiedlich: So bieten einige Gesundheitsämter an, das Formular auf ihrer Internetseite herunterzuladen. Andere Schulen teilen das Formular an die Schülerinnen und Schüler aus, sobald ein Corona-Verdachtsfall in der Klasse vorliegt.

Um einen Termin für einen PCR-Test zu vereinbaren, verweist das Land an die niedergelassenen Hausärzte oder an die Telefonnummer 116117 (Corona-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung).