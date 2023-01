per Mail teilen

Was macht man eigentlich mit Weihnachtsbäumen, wenn Weihnachten vorbei ist? Klar - wegwerfen. In Weidenthal in der Pfalz wird das seit einigen Jahren ziemlich wörtlich genommen - bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum-Werfen. Drei Disziplinen gibt es dabei und Doping mit Glühwein ist ausdrücklich erlaubt.