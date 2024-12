Der Gottesdienst im Limburger Dom am ersten Weihnachtstag ist festlich gestaltet - mit Chormusik, viel Weihrauch und voll besetzten Reihen. Aber es ist kein Gottesdienst der heilen Welt. Bischof Georg Bätzing hält eine Predigt mit einem sehr politischen Blick.

"Das Christentum und das Evangelium sind politisch. Die schweben nicht in einer Welt über allen Welten, sondern die wollen in dieser Welt konkret werden. Und deshalb gehört es dazu, auch klare Positionen zu vertreten gerade an Weihnachten", so Bätzing. Für die Besucher im Dom war es offensichtlich eine gelungene Predigt.

Gottesdienstbesucher Markus Stambke sagte: "Ich finde, er hat genau die richtigen Worte gefunden. Auch zur politischen Lage hier bei uns und dem Auseinanderstreben der Gesellschaft."