Weiberfastnacht in Ramsen in der Pfalz

Nach Feiern ist vielen gerade nicht zumute. Doch in Ramsen in der Pfalz hielten die Närrinnen an der Tradition fest. Die Stumpfwaldhexen zogen durch das Dorf. Alle waren natürlich auf Corona getestet. Zum Schluss wurde die "Neuhexe" getauft - traditionell mit einer Klobürste.