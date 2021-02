Nach den Grundschulen soll auch an weiterführenden Schulen im März schrittweise mit dem Wechselunterricht begonnen werden. Das entschied der Ministerrat. Ministerpräsidentin Dreyer sprach am Freitag auch über weitere mögliche Lockerungen.

Am 8. März können die fünften und sechsten Klassen in Rheinland-Pfalz mit dem Wechselunterricht beginnen. Eine Woche später, ab dem 15. März, folgen alle anderen Klassen. Darauf einigte sich der Ministerrat an diesem Freitag. Bereits am Morgen hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Vorschlag im Ältestenrat des Landtags angekündigt - mit der Begründung: Bildung habe oberste Priorität.

Nächste Woche werde die Landesregierung beraten, wie es in den Kitas weitergehen könnte, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Zurzeit sind die Kitas offen. Die Eltern sind aber aufgefordert, ihre Kinder, wenn möglich, zu Hause zu lassen. Die Beschäftigten in Kitas und Grundschulen können sich ab Montag impfen lassen. Sie müssen sich dafür aber online im Impfpool des Landes anmelden.

Dreyer stellt weitere Corona-Lockerungen in Aussicht

Auch für Restaurants und Cafés mit Tischen im Freien stellt Ministerpräsidentin Dreyer Lockerungen in Aussicht. Ihr Bestreben sei es, dass die Außengastronomie im März wieder öffnen könne, sagte sie im Ältestenrat, und auch Osterurlaub in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen wieder möglich werde. Schritt für Schritt könnten beispielsweise auch Besuche im Kosmetikstudio, bei der Fußpflege oder Sport im Freien in kleinen Gruppen wieder ermöglicht werden, sagte Dreyer. Sie erwarte, dass die Bund-Länder-Schalte am Mittwoch sich für Lockerungen in Verbindung mit Corona-Schnelltests ausspreche.

Sie sei "verhalten zuversichtlich", dass es bei dem Gespräch am 3. März zu gemeinsamen Lösungen kommen werde und weitere Öffnungsschritte vereinbart werden könnten - auch bei den Kontaktbeschränkungen. Derzeit könnten zwei Familien nicht mit ihren Kindern gemeinsam spazieren gehen. "Das ist inzwischen sehr lebensfremd." Sinnvoll sei es, das Treffen von zwei Hausständen mit maximal fünf Personen wieder zu ermöglichen, die Kinder nicht dazu gerechnet.

CDU und FDP in Rheinland-Pfalz sind ebenfalls für Lockerungen

Auch der Koalitionspartner FDP und die CDU-Opposition fordern, es müsse Perspektiven für Lockerungen geben. Die FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt, sagte, auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie-Bekämpfung müssten betrachtet werden. Ähnlich äußerte sich CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf: "Wir sollten ehrlich bleiben. Gerade im Moment sind wir in einem schwierigen Wettlauf zwischen Impfungen, Infektionen und Insolvenzen, zwischen Gesundheit und wirtschaftlicher Existenz." Lockerungen müssten nach Ansicht Baldaufs mit der Möglichkeit verbunden sein, sich schnell und unkompliziert selbst auf Corona testen zu können.

Bei Schnelltests gegen Corona für Dreyer noch vieles unklar

Zu der neuen, von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten Schnellteststrategie sagte Dreyer, es sei noch "völlig unklar, wie sich der Bund die gesamte Teststrategie vorstellt". Es müsse noch genau geklärt werden, wer testet und wer das bezahle. Die mehr als 320 Testzentren in Rheinland-Pfalz müssten dafür ausgebaut werden, das Land bereite sich dafür bereits vor. "Wir werden Schnelltestzentren brauchen, auch wenn Eigentests ein größeres Thema werden", betonte Dreyer. Die Schulungen für ehrenamtliche Tester sollen in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen am kommenden Mittwoch beginnen.