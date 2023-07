Mehr Schutz für kritische Infrastruktur

Hackerangriffe, Sabotage oder "nur" große Stromausfälle - das alles kann für die sogenannte kritische Infrastruktur bei uns zum Problem werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will wichtige Einrichtungen im Land deshalb besser schützen. Faeser hat sich im Wasserwerk in Guntersblum umgeschaut. Es ist eines der größten in Rheinland-Pfalz und sichert die Wasserversorgung der Bevölkerung in Rheinhessen und der nördlichen Pfalz. Hier wurde vorgesorgt, mit einer Netzersatzanlage - praktisch einem riesigen Notstrom-Aggregat.