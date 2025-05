Wissenschaftlicher Mitarbeiter: "Haben sehr viel gelernt in dem Projekt"

Das Wasserstoff-Projekt "SmartQuart" ging 2020 als erstes Reallabor der Energiewende in Deutschland mit großen Erwartungen an den Start. Nun wird das Projekt eingestellt. Ganz eng am Projekt dran war Professor Dirk Müller von der Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Er schätzt unter anderem ein, was das für die Zukunft der Wasserstoff-Technologie bedeutet.