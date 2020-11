Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntagabend in Bad Kreuznach die Rheingrafenstraße überflutet. Die Feuerwehr war bis spät in der Nacht im Einsatz. Die Straße und ein Bahnübergang waren in beide Richtungen gesperrt. Der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt. Nachdem die Straße gereinigt worden war, konnte sie wieder freigegeben werden. Die Ursache des Wasserrohrbruchs ist noch unklar.