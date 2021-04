Geschlossene Schulen und Homeoffice machen sich auch bei der Wassernutzung bemerkbar. In den Sommerferien könnte sich die Lage zuspitzen.

Die Corona-Krise hat die Gewohnheiten der Menschen beim Umgang mit Wasser verändert. "Beim Verbrauch ist das deutlich zu sehen", sagt Marcelo Peerenboom, Sprecher der Energieversorgung Mittelrhein, die für die Wasserversorgung im Großraum Koblenz zuständig ist.

Der morgendliche Höhepunkt des Trinkwasserverbrauchs sei in der Corona-Krise etwas später. "Der morgendliche Peak hat sich von 5.30/6.00 Uhr auf 7.00 Uhr verschoben."

Hier sei zu erkennen, dass zum Beispiel Schüler deutlich später duschten, wenn sie nicht zur Schule gehen müssten. "Das gilt auch für alle, die im Homeoffice arbeiten", so Peerenboom. Ähnliches berichtet auch der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz.

Wasserabsatz wie im Sommer

Auf die verbrauchte Wassermenge habe das Coronavirus und das verstärkte Händewaschen zunächst keinen Einfluss genommen, sagt Peerenboom. Erst das sehr sonnige und trockene Wetter habe den Wasserverbrauch zuletzt stark ansteigen lassen.

"Wir haben jetzt schon so viel Wasserabsatz wie sonst im Sommer, wenn sowieso mehr Wasser verbraucht wird, also rund 30.000 Kubikmeter pro Tag", sagt Peerenboom.

Normal wären im April nur etwa täglich 25.000 Kubikmeter. Ursache sei wohl die gegenwärtige Trockenheit: "Viele wässern jetzt ihre Gärten."

Kompensieren sich Trockenheit und Corona?

Auch die Mainzer Stadtwerke verzeichnen bereits typische Juli-Verbrauchswerte. Der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet Mainz ist demnach seit Ende März um über 12.500 Kubikmeter pro Tag gestiegen, berichtet Unternehmenssprecher Michael Theurer.

Eine Argumentationskette "Mehr Leute zuhause, mehr Wasserverbrauch" ließe sich derzeit nicht eindeutig herstellen, sagt Theurer mit Blick auf das Coronavirus. Zu viele Faktoren wie der Stillstand in Unternehmen auf der einen Seite und Homeoffice sowie Trockenheit auf der anderen Seite würden sich aktuell kompensieren.

Starke Nachfrage nach Schwimmbecken Die Baumarktkette Hornbach mit Sitz im pfälzischen Bornheim verzeichnet seit Beginn der Corona-Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen eine verstärkte Nachfrage nach Gartenfreizeit-Artikeln. Insbesondere die Nachfrage nach Schwimmbecken und -bädern stieg in der zweiten Aprilhälfte stark an. Das sehr sonnige Wetter, der möglicherweise ausbleibende Sommerurlaub und die unsicher Lage bei den Freibädern könnten die Gründe dafür sein, teilte ein Unternehmenssprecher auf SWR-Anfrage mit.

Nochmals erschwert würde die Einschätzung, da Arbeitsbereich und Wohnbereich möglicherweise in unterschiedlichen Versorgungsnetzen liegen.

"Leute, die normalerweise in Mainz arbeiten und dort Hände waschen und die Toilette benutzen, jetzt aber im Homeoffice in Wiesbaden oder Rheinhessen sind, tun das somit gar nicht mehr in unserem Wassernetz", so Theurer.

Kombination von Corona und Trockenheit kritisch

"Es spielt keine Rolle, ob man sanitäre Anlagen zuhause oder auf der Arbeit nutzt", erklärt auch einer Sprecherin der "Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR)" die aktuelle Corona-Situation an den Wasserhähnen.

Dies könne sich aber ändern, besonders wenn mehrere Faktoren zusammenkämen: "Mit weiter steigenden Temperaturen und anhaltender Trockenheit, in Kombination mit der Tatsache, dass die Sommerurlaube in diesem Jahr sehr wahrscheinlich in den eigenen vier Wänden und im Garten verbracht werden, wird sich die Wasserabnahme entsprechend erhöhen", so die WVR-Sprecherin.

Es werde intensiv daran gearbeitet, dass auch in diesem Fall kein "Wasserspargebot" an die Verbraucher ausgesprochen werden muss.

Minimal geringerer Stromverbrauch Nach Angaben der Energieversorgung Mittelrhein AG ist der tägliche Stromverbrauch seit Anfang März rückläufig. Der niedrigste Wert sei in der 15. Kalenderwoche (6. - 12. April) festzustellen gewesen. Seit dem 20. April stiegen die Werte wieder. Dabei müsste jedoch bedacht werden, dass nur rund ein Viertel des Stromverbrauchs in Haushalten anfällt. 46 Prozent entfallen auf die Industrie und 27 Prozent auf Handel und Gewerbe.

Auch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) verzeichnen einen geringen Rückgang des Strombedarfs. Eine genaue Einschätzung, welche Konsequenzen die Corona-Krise hat, ließe sich nur treffen, wenn die Messstellen in den einzelnen Haushalten und Betrieben ausgelesen würden, so eine Unternehmenssprecherin auf SWR-Anfrage.

"Wir bräuchten dringend Regen"

Extrem angespannt in Sachen Wasser ist die Lage schon jetzt in der Landwirtschaft. "Wir bräuchten dringend Regen", sagt Michael Horper vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. In Flüssen und Bächen herrsche Niedrigwasser, auch das Grundwasser sei zurückgegangen.

"Vor dem Hintergrund der zunehmenden Trockenphasen müssen wir intensiv über eine Ausweitung der Beregnung in der Landwirtschaft insgesamt nachdenken", sagt Eberhard Hartelt vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.