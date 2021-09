Eigentlich sollten die Corona-Impfungen in Deutschland mit dem Präparat von AstraZeneca endlich Fahrt aufnehmen - nun werden sie für Menschen unter 60 Jahren grundsätzlich ausgesetzt. Was bedeutet das für die Logistik und das Tempo der Impfungen im Land, wie reagieren betroffene Bürgerinnen und Bürger und wer hat noch Vertrauen in den Impfstoff? Diesen Fragen geht Moderator Fritz Frey in ARD extra nach.