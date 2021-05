per Mail teilen

Ich will mich impfen lassen - oder habe bereits einen Impftermin. Der erste Schritt ist getan - aber wie geht es dann weiter? Wir haben die wichtigsten Antworten zusammen gefasst.

Wo kann ich mich generell außer bei Hausärzten oder Impfzentren informieren?

Wo kann ich mich konkret informieren?

Was ist im Vorfeld bei einer Impfung zu beachten?

Was muss ich zusätzlich bei einer Impfung mit Astrazeneca beachten?

Wie lang sollte der zeitliche Abstand zu anderen Impfungen sein?

Wie gesund muss ich bei der Impfung sein?

Was ist bei einer Allergie zu beachten?

Was ist zu beachten, wenn ich eine Chemotherapie oder Immunthearpie bekomme?

Muss ich vor der Impfung etwas ausfüllen?

Wie läuft es vor der Impfung in einem Impfzentrum?

Was passiert beim Impfaufklärungsgespräch?

Darf man Begleitpersonen mitbringen zum Impfen?

Was muss ich mitbringen zur Impfung?

Wer noch keinen Termin für eine Impfung hat, der kann sich vorab schon mal über die Internetseite des Robert Koch-Instituts (RKI) informieren. Unter dem Punkt "häufig gefragt" werden Sie weiter geleitet. Unter anderem finden Sie dort die Merkblätter, die auch Menschen bekommen, die bereits einen Termin vereinbart haben. Auch die Seite corona.rlp.de hat dazu Informationen.

Informationen über Corona-Schutzimpfung

Es gibt dazu ein Merkblatt. Es heißt "Aufklärungs-Merkblatt zur Schutz-Impfung gegen COVID-19". Vor der Impfung müssen Sie es lesen und dann ausfüllen. Fragen können Sie auch direkt beim Termin im Impfzentrum klären. Umfassende Fragen zur Impfung bei speziellen Vorerkrankungen, besprechen Sie den Empfehlungen zufolge am besten im Vorfeld mit der Hausärztin oder dem Hausarzt.

Dazu heißt es seitens des RKI, wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze ohnmächtig geworden sind oder zu Sofortallergien neigen, teilen Sie dies bitte der Impfärztin oder dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann könne man Sie nach der Impfung gegebenenfalls länger beobachten.

Sagen Sie bitte dem Arzt vor dem Impfen, wenn Sie schon Corona hatten oder wenn Ihnen beim Arzt schon mal schlecht war beim Impfen, heißt es weiter. Das gleiche gelte, wenn Sie schon mal von einer Spritze bewusstlos geworden seien oder wenn Sie eine Impfung nicht vertragen hätten. Wichtig sei auch, dass Sie mitteilen, ob sie in den letzten 2 Wochen eine andere Impfung bekommen haben. Auch Informationen über eine mögliche oder bestehende Allergie sowie eine Schwangerschaft würden benötigt.

Bei Impfstoffen, wie Astrazeneca, sollen Sie bitte dem Arzt oder der Ärztin mitteilen, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Die Ärztin oder der Arzt werde dann abklären, ob Sie unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft werden können. Es spricht den Merkblättern zufolge nichts gegen eine Impfung bei Menschen mit einer Immunschwäche. Es sei jedoch möglich, dass die Impfung bei diesen Personen nicht so wirksam sei, heißt es laut RKI. Bitte teilen Sie demnach vor der Impfung auch mit, wenn Sie nach einer Impfung in der Vergangenheit eine allergische Reaktion hatten oder Allergien haben.

Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen eingehalten werden, so die Experten. Nach der Impfung müssten Sie sich nicht besonders schonen. Die Hausärztin oder der Hausarzt zum Beispiel könnten dazu weitere Fragen beantworten.

Bitte erscheinen Sie nur gesund zur Impfung, so die Hinweise des RKI und der Hausärzte und Hausärztinnen. Sollten Sie zum Zeitpunkt Ihres Impftermins krank sein, also beispielsweise Husten, Schnupfen oder Fieber haben, vereinbaren Sie den Angaben zufolge bitte einen neuen Termin. Sie sollten keinen Infekt haben und kein Fieber über 38,5 Grad haben. Infekte sollten schon am Tag vor der Impfung ganz abgeklungen sein.

Bei gesicherter Allergie gegenüber Inhaltsstoffen eines Impfstoffs gegen COVID-19 und in unklaren Fällen soll die Vorstellung in einem allergologischen Zentrum erfolgen - zur Einsicht der Inhaltsstoffe. Bei anderen Allergien - z.B. Nahrungsmittel- oder Insektengiftallergie, Inhalationsallergie, Unverträglichkeit oraler Medikamente könne die Impfung regulär erfolgen.

Sogenannte immunsupprimierende oder immunmodulierende Therapien sollten auch bei einer Impfung unbedingt weitergeführt werden, heißt es. Empfehlenswert für die bestmögliche Impfwirksamkeit ist laut Experten, den Impfzeitpunkt zum Beispiel in die Mitte der Verabreichungsintervalle der entsprechenden Immun-Therapien zu legen. Bei geplanter Chemotherapie sollte die Impfung mindestens 2 Wochen vor deren Beginn erfolgen. Wichtig sei, das mit den behandelnden Ärzten abzusprechen.

Man muss den Informationen zufolge einen Fragebogen ausfüllen. Er heißt Anamnese: Schutz-Impfung gegen COVID-19. Zum Impfen nimmt man dann das Merkblatt und den Fragebogen zum Beispiel ins Impfzentrum mit.

Vor Ort gibt es verschiedene Stationen, die Sie durchlaufen - die sogenannten Impfstraßen: Registrierung, Aufklärung, Impfung, Eintrag im Impfpass und Beobachtung durch medizinisches Personal.

Die Termineinladung wird dem entsprechenden Informationsblatt zufolge beim Einlass kontrolliert. Bei der Einlasskontrolle erfolge meist auch eine Fiebermessung. Zudem würden die Registrierung und die mitgebrachten und ausgefüllten Dokumente geprüft (Aufklärungsmerkblatt, Anamnesebogen/Einwilligungserklärung). Im Anschluss erfolge gegebenenfalls ein ärztliches Impfgespräch und die Impfung selbst.

Hier werden zum Beispiel schwere allergische Vorerkrankungen erfragt. Dazu gehören z. B. Fragen nach schweren allergischen Reaktionen.

Es kann den Vorgaben zufolge maximal eine Begleitperson zum Impftermin mitgebracht werden.