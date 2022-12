Was kostet der Tod?

Mehr Verbrennungen als Erdbestattungen

Lange Zeit war die Beisetzung in einem Sarg in Deutschland und Rheinland-Pfalz klassisch. Mittlerweile wird ein Großteil der Verstorbenen verbrannt und in einer Urne beigesetzt. Inzwischen werden rund 70 Prozent der Verstorbenen in Rheinland-Pfalz verbrannt, der Anteil an Erdbestattungen liegt bei ca. 30 Prozent.