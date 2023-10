Was ist los am 3. Oktober in der Westpfalz?

Das Eistal in der Pfalz ist heute autofrei – von 10 bis 18 Uhr.. Das Tal liegt sowohl im Donnersbergkreis als auch im Kreis Bad Dürkheim. Die 20 Kilometer durchs Tal vom Eiswoog nach Obrigheim sind heute für Autos, LKW und Co tabu. Unterwegs sein dürfen z.B. Radfahrer, Inline-Skater oder Fußgänger. In jedem Dorf im Tal gibt es verschiedene Aktionen. Da haben zum Beispiel Weingüter Stände aufgebaut, es gibt Spiele für Kinder und natürlich auch viel zu essen. In Kaiserslautern ist letzter Tag des Mittelaltermarkts am Gelterswoog. Da gibt es verschiedene Stände zum Beispiel mit Holzfiguren oder Getöpfertem. Und auf dem Programm stehen Feuer- und Kampfshows. Und natürlich auch Musik von Mittelalter-Bands. Wer es ruhiger mag, ist in Pirmasens richtig. Im Forum Alte Post zeigen Künstler der Stadt was ihnen zum Motto „Pirmasens: Schuhe und mehr“ eingefallen ist. Der Eintritt ist frei.